Motivierte Spieler gesucht! ⚽

Eine SPG im Fussballkreis Mosbach befindet sich aktuell in einer spannenden Umbruchsphase und möchte die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen.
Dazu suchen wir engagierte und motivierte Spieler, die Teil eines ambitionierten Teams werden und gemeinsam mit uns die angestrebten sportlichen Ziele erreichen möchte.
Ob du frisch aus der Jugend kommst, oder bereits Erfahrung im Herrenbereich hast und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung bist - bei uns zählen Einsatzbereitschaft, Teamgeist und die Freude am Fußball.
Wenn du Lust hast aktiv an der Weiterentwicklung unserer beiden Mannschaften mitzuwirken und Teil einer starken Gemeinschaft zu werden, freuen wir uns auf deine Kontaktaufnahme.
Für weitere Informationen melde dich gerne unter :
Werde Teil unseres Neustarts, wir freuen uns auf dich