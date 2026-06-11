Motivierte Spieler gesucht! ⚽

Eine SPG im Fussballkreis Mosbach befindet sich aktuell in einer spannenden Umbruchsphase und möchte die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen.

Dazu suchen wir engagierte und motivierte Spieler, die Teil eines ambitionierten Teams werden und gemeinsam mit uns die angestrebten sportlichen Ziele erreichen möchte.