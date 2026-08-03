Most: »Müssen erstmal kleinere Brötchen backen« Ausbleibende Ergebnisse und viele Angeschlagene: Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf macht im Frühstadium der Saison keine einfache Phase durch von Florian Würthele · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Neuzugang Noah Scheler und der SV Schwandorf-Ettmannsdorf sind schleppend in die Saison gestartet und streben schnellstmöglich die Trendwende an. – Foto: Thomas Schneider

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Drei Spiele, drei Niederlagen, 4:11 Tore und der vorletzte Platz. Dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf macht der Blick auf die Tabelle der Landesliga Mitte aktuell keinen Spaß. Auch diese Saison eigentlich wieder zum Dunstkreis der Anwärter auf die vorderen Plätze zählend, hat die Mannschaft von Chefcoach Christian Most einen klassischen Fehlstart hingelegt.



Sinnbildlich für diese nicht ganz einfache Phase steht das vergangene Match. In Hauzenberg legten die Schwandorfer mit einem frühen Knauer-Doppelpack einen Blitzstart hin und spielten eine starke erste Halbzeit, um sich später komplett den Schneid abkaufen zu lassen und noch mit 2:6 zu verlieren. Jetzt wartet eine Englische Woche, die dem SVSE zwei knifflige Aufgaben beschert.

Freilich gibt es Gründe, warum die Ettmannsdorfer Mannschaft den Saisonstart in den Sand gesetzt hat. Trainer Most schätzt die aktuelle sportliche Situation realistisch ein und geht ein wenig in die Tiefe: „Nach der Niederlage in Hauzenberg sollte nun wirklich auch dem letzten – egal ob intern oder auch dem ein oder anderen Medienvertreter – klar sein, wie sich die aktuelle Situation darstellt bei uns. Viele beziehungsweise fast alle tragende Stützen aus den letzten Jahren sind aktuell angeschlagen, verletzt oder generell in einem vorgerücktem Alter mit vielen Wehwehchen der letzten Jahre. Andere wichtige Stützen haben unsere Mannschaft verlassen. Ein Großteil der jungen Neuzugänge kommt aus der Bezirksliga und braucht einfach noch Zeit, sich an die Liga zu adaptieren. Wir stehen dadurch aktuell komplett im Umbruch, und müssen daher definitiv erstmal kleinere Brötchen backen. Mit kleinen Schritten nach vorne müssen wir aktuell leben“, erläutert Most.



Ein solcher kleiner Schritt in die richtige Richtung seien die ersten 45 Minuten gegen Hauzenberg gewesen: „Man muss eigentlich 3:0 führen. Der gute Eindruck wird eigentlich nur durch einen etwas kuriosen Treffer kurz vor der Halbzeit getrübt. In der zweiten Halbzeit dann ein verändertes Bild. Individuelle Fehler und Widerstände ließen uns komplett auseinanderbrechen. Das darf uns so definitiv nicht passieren, zeigt aber deutlich unser derzeitiges fragiles Gebilde“, blickt Ettmannsdorfs Coach zurück.





Immerhin: Lange Zeit zum Trübsal-Blasen bleibt nicht. Es steht eine Englische Woche im Program. An diesem Mittwoch (18.30 Uhr) empfangen Müller, Rothut & Co. den offensivstarken Aufsteiger SV Wenzenbach. Am Samstag dann geht's zur SpVgg Lam. Zwei unbequeme Aufgaben, und dennoch möchten die Blau-Weißen unbedingt die Trendwende einläuten. „Gegen Wenzenbach müssen wir versuchen, an die erste Halbzeit des Hauzenberg-Spiels anzuknüpfen und müssen gegen die hohe Dynamik und Power der Gäste dagegenhalten“, fordert Christian Most, der wegen Verletzung oder Urlaub auf Timo Vollath, Tobias Rieger, Samuel Hadasch, Basel Kasem und Balthasar Sabadus verzichten muss.