Moshood „Ola“ Adesanya verlängert beim VfR Neumünster

Moshood „Ola“ Adesanya bleibt beim VfR Neumünster – und damit auch einer der prägenden Offensivspieler in Lila-Weiß. Der 28-jährige Angreifer hat seinen Vertrag beim Traditionsklub verlängert und geht im Sommer in seine dritte Saison für Rasensport.
Adesanya, gebürtiger Nigerianer, ist seit seinem Wechsel zum VfR eine echte Schlüsselfigur im Angriff. In der laufenden Spielzeit hat der wuchtige Stürmer bereits fünf Treffer erzielt, doch sein Wert lässt sich nicht nur an Toren ablesen. „Auch wenn Ola in dieser Spielzeit bereits fünfmal selbst knipste, ist sein Wert für unser Angriffsspiel weit höher einzuschätzen“, heißt es aus dem Verein auf den Social-Media-Kanälen. Tiefenläufe und Lücken reißen, Gegenspieler vor schwierige Aufgaben setzen und Mitspieler vor dem gegnerischen Gehäuse in Position bringen sind die Qualitäten des Rechtfüßlers.
Zahlen unterstreichen diese Rolle: Wettbewerbs- und teamübergreifend kommt Adesanya in seiner Karriere für seine Teams inzwischen auf 137 Punktspiel-Einsätze und 69 Tore – eine Quote, die ihn zu einem der auffälligsten Stürmer der Liga macht. Sportdirektor Lars Neca betont: „Mit seiner Qualität haben ihn natürlich auch andere Vereine auf dem Zettel. Umso mehr freuen wir uns, dass ‚Ola‘ uns auch im nächsten Jahr erhalten bleibt und weiter für Lila-Weiß auf Torjagd gehen wird.“
Neben seinen nackten Zahlen haben sich jüngst einige Momente von Adesanya tief in die Erinnerung der VfR-Anhänger gebrannt. Besonders sein 55-Meter-Treffer beim 4:1-Auswärtssieg in Heide am vergangenen Samstag sorgte landesweit für Aufsehen: Aus der eigenen Hälfte überlistete er den weit aufgerückten Keeper des Heider SV – ein Tor, das die VfR-Fans immer noch feiern.
Dass Adesanya nun verlängert, ist für den VfR auch ein Signal im Ringen um Kontinuität. Zwischenzeitlich hatte der Angreifer bereits eine mündliche Zusage beim Lokalrivalen PSV Neumünster gegeben, den Wechsel aber später zurückgezogen. Trotz solcher Begehrlichkeiten hat er sich nun klar zum VfR bekannt. Die Verantwortlichen werten das als Bekenntnis zum gemeinsamen Weg im Oberliga-Umfeld.
„Wir feiern immer noch Olas 55-m-Treffer in Heide und können nur sagen: Danke, dass du an Bord bleibst, Ola!“, heißt es aus dem Vereinsumfeld – stellvertretend für viele Fans, die in Adesanya einen Identifikationsspieler sehen. Mit seiner Physis, seinem Tempo und seinem Zug zum Tor soll der 28-Jährige auch in der kommenden Saison entscheidend dazu beitragen, dass Rasensport sportlich weiterkommt.