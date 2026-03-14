Moshood „Ola“ Adesanya verlängert beim VfR Neumünster

Moshood Adesanya (VfR Neumünster) gegen Malte Petersen (Holstein Kiel II) im Topspiel. – Foto: Ismail Yesilyurt

Moshood „Ola“ Adesanya bleibt beim VfR Neumünster – und damit auch einer der prägenden Offensivspieler in Lila-Weiß. Der 28-jährige Angreifer hat seinen Vertrag beim Traditionsklub verlängert und geht im Sommer in seine dritte Saison für Rasensport.

Torjäger, Vorbereiter, Unruhestifter

Adesanya, gebürtiger Nigerianer, ist seit seinem Wechsel zum VfR eine echte Schlüsselfigur im Angriff. In der laufenden Spielzeit hat der wuchtige Stürmer bereits fünf Treffer erzielt, doch sein Wert lässt sich nicht nur an Toren ablesen. „Auch wenn Ola in dieser Spielzeit bereits fünfmal selbst knipste, ist sein Wert für unser Angriffsspiel weit höher einzuschätzen“, heißt es aus dem Verein auf den Social-Media-Kanälen. Tiefenläufe und Lücken reißen, Gegenspieler vor schwierige Aufgaben setzen und Mitspieler vor dem gegnerischen Gehäuse in Position bringen sind die Qualitäten des Rechtfüßlers.

Zahlen unterstreichen diese Rolle: Wettbewerbs- und teamübergreifend kommt Adesanya in seiner Karriere für seine Teams inzwischen auf 137 Punktspiel-Einsätze und 69 Tore – eine Quote, die ihn zu einem der auffälligsten Stürmer der Liga macht. Sportdirektor Lars Neca betont: „Mit seiner Qualität haben ihn natürlich auch andere Vereine auf dem Zettel. Umso mehr freuen wir uns, dass ‚Ola‘ uns auch im nächsten Jahr erhalten bleibt und weiter für Lila-Weiß auf Torjagd gehen wird.“