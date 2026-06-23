Moses-C-Freistoß-Challenge: Jetzt für Euer Lieblings-Video voten

– Foto: Sascha Köppen

FuPa und Moses C geben Euch die Chance, 3000 Euro für eure Mannschaftskasse in Form eines Reisegutscheins zu gewinnen. Dazu solltet ihr ein lustiges Video aufnehmen und bei Instagram hochladen, die besten 30 Einsendungen wollten wir dann auswählen und je drei Eurer Spieler zu einem Freistoß-Contest einladen. Aber offenbar sind die Reisekassen der Vereine gut gefüllt oder die Touren zum Saisonende waren bereits finanziert. Nur sieben Mannschaften haben ein Video mit dem aktuellen Moses-C-Song "Freistoß" hochgeladen, um sich damit für den Contest zu bewerben.

Video-Voting statt Freistoß-Event

Damit standen wir nun vor der Frage, wie wird damit umgehen. Ein Event, wie wir es geplant hatten, auf der Anlage der Sportfreunde Neuwerk, bei denen wir uns hiermit auch noch einmal bedanken möchten, wird so leider nicht umzusetzen sein. Aber Moses C lobt den Reisegutschein dennoch aus. Die 3000 Euro kann sich nun der Verein verdienen, dessen Video in einem Voting die meisten Stimmen erhält.

Sieben Videos stehen ab sofort zur Wahl

Dafür müsst ihr Euch nun für eines der sieben Videos entscheiden und Eure Stimme abgeben - oder natürlich so viele Fans und Mitglieder wie möglich mobilisieren, um möglichst viele Stimmen für Euer Team zu ergattern. Die Abstimmung ist dabei ab sofort möglich, bis zum kommenden Freitag, 26. Juni, um 23.59 Uhr kann abgestimmt werden. Ihr könnt Euch die eingesendeten Videos natürlich hier auch gebündelt ansehen: