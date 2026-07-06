Moser: »Wollen die DNA von Vornbach beibehalten«

Jonas Moser ist ein großes Trainertalent – Foto: Charly Becherer

Mit Jonas Moser steht ein neuer Übungsleiter an der Seitenlinie der DJK Vornbach, die 2025 den erstmaligen Sprung in die Landesliga schaffte und dort auf beeindruckende Art und Weise den Klassenerhalt schaffte. Wir haben uns neun Tage vor dem ersten Pflichtspiel - die Gelb-Schwarzen bestreiten das Eröffnungsmatch beim Nachbarn 1. FC Passau - mit dem 30-Jährigen unterhalten.

Jonas, du bist in die zweifellos nicht kleinen Fußstapfen von Heiko Schwarz getreten. Seit knapp vier Wochen arbeitest du mittlerweile mit deiner neuen Mannschaft - wie sind die ersten Eindrücke und was wird auf dem Platz unter deiner Regie anders werden? Jonas Moser (30): Heiko hat in den letzten zwei Jahren hervorragende Arbeit geleistet und in Vornbach eine starke Basis hinterlassen. Meine ersten Eindrücke sind sehr positiv: Wir haben eine richtig coole Truppe, die Trainingsbeteiligung ist hoch und man spürt, dass die Jungs bereit sind, hart zu arbeiten. Mir geht es nicht darum, alles komplett neu zu erfinden. Wir wollen die DNA von Vornbach beibehalten: mutig Fußball spielen, uns nicht verstecken und aktiv auftreten. Natürlich werde ich eigene Ideen einbringen, aber dieser Grundgedanke soll weiterhin klar erkennbar bleiben.

In den letzten Jahren ging es bei der DJK Vornbach nur nach oben. In der Landesliga-Premierensaison sprang ein exzellenter neunter Tabellenplatz heraus. Hast du als neuer Trainer Bedenken, dass es irgendwann wieder in die andere Richtung gehen wird? Bedenken würde ich es nicht nennen, aber wir wissen schon sehr genau, dass die kommende Saison eine große Herausforderung wird. Wir haben einen kleinen Umbruch im Kader: Mit Thomas Schacherbauer hat uns ein wichtiger Spieler verlassen, Thomas Schopf fehlt verletzt, Daniel Fuchs ist durch seinen Hausbau eingespannt und Thomas Pfandl steht beruflich nicht immer zur Verfügung. Das sind absolute Leistungsträger der vergangenen Jahre, die man nicht gleichwertig ersetzen kann. Gerade zu Beginn der Saison wird das sicher nicht einfach für uns. Trotzdem nehmen wir die Situation so an, wie sie ist. Der Verein ist ruhig, demütig und realistisch genug, um die Lage richtig einzuordnen. Für uns geht es darum, hart zu arbeiten, schnell zusammenzuwachsen und Woche für Woche alles reinzulegen.

Mit Thomas Schopf fehlt seit Monaten der Top-Scorer der Mannschaft aufgrund einer Verletzung. Wann ist mit seiner Rückkehr zu rechnen?

Schopfe ist für uns ein unglaublich wichtiger Spieler und bringt Qualitäten mit, die jeder Mannschaft in der Landesliga fehlen würden. Wie lange er genau ausfallen wird, ist aktuell schwer zu sagen. Natürlich hoffen wir auf eine möglichst schnelle Rückkehr, gleichzeitig geben wir ihm aber alle Zeit, die er braucht, um wieder fit und schmerzfrei zu werden. Für uns als Mannschaft bedeutet das, dass andere Spieler in dieser Phase Verantwortung übernehmen können. Das ist auch eine Chance für sie, sich weiterzuentwickeln und der Mannschaft zu helfen.





Ihr bestreitet beim 1. FC Passau das Saisoneröffnungsspiel, zu dem eine vierstellige Kulisse erwartet wird. Gleich mal ein absolutes Highlight oder?

Natürlich ist das ein großes Highlight für uns. Ein Saisoneröffnungsspiel vor so einer Kulisse ist etwas Besonderes und darauf freuen wir uns sehr. Passau geht in dieses Spiel sicher als Favorit, aber genau solche Aufgaben sind reizvoll. Wir wollen mutig auftreten, dem Gegner das Leben so schwer wie möglich machen und natürlich auch ein Stück weit ärgern. Dass sowohl einige Spieler als auch ich selbst eine Vergangenheit beim 1. FC Passau haben, macht das Ganze natürlich nochmal spezieller und wahrscheinlich auch emotionaler .





Was ist euer Saisonziel und welche Mannschaften sind für dich die heißesten Anwärter auf die vorderen Tabellenplätze?

Für uns geht es ab dem ersten Spieltag ganz klar um den Klassenerhalt. Das muss jedem im Verein bewusst sein. Die Liga wirkt auf mich stärker und vor allem ausgeglichener als in der vergangenen Saison. Deshalb wird es wichtig sein, dass wir von Beginn an bereit sind. Für die vorderen Tabellenplätze sehe ich Hauzenberg, Ettmannsdorf und Dingolfing als Favoriten. Dahinter gibt es aber sicherlich noch vier bis fünf Mannschaften, die ebenfalls sehr stark einzuschätzen sind. Insgesamt erwarte ich eine sehr enge und anspruchsvolle Landesliga-Saison.