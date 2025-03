Moser & Bürgermeister: Kirchberg v. W. vermeldet zwei weitere Neue

"Johannes will aufgrund einer berufliche Veränderung sportlich etwas kürzer treten und hatte durch Freunde immer Kontakt zum Sportverein Kirchberg, so dass dies für ihn eine ideale Lösung ist. Es ist ihm auch wichtig zu sagen, daß der Abschied aus Garham absolut im Guten erfolgt und er sich für schöne und erfolgreiche Jahre beim SVG bedanken möchte", heißt es in einer vom Verein verschickten Pressemitteilung. Der 26-jährige Mittelfeldmann hat 39 Bezirksligapartien, bei denen ihm zwei Treffer gelangen, in seiner Vita stehen.













Außerdem wird mit Patrick Bürgermeister ein Rückkehrer in der neuen Saison wieder seine Fußballschuhe für den derzeitigen Rangvierten der A-Klasse Vilshofen schnüren, der nach Stationen beim FC Otterskirchen und FC Ruderting wieder den Weg zu seinem Heimatverein gefunden hat. "Roland Schopf als sportlicher Leiter sowie Christoph Goldschmidt und Neu-Trainer Julian Luger haben tolle Arbeit geleistet und die beiden Neuzugänge mit dem sportlichen Zukunftskonzept überzeugt", lässt die Kirchberger Fußballabteilung.