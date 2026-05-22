Moser hinterlässt ein bestelltes Feld Verbandsliga +++ Nach zwölf Jahren endet das Kapitel SG Heidelberg-Kirchheim für Manuel Moser von red. · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die Kirchheimer blicken auf eine erfolgreiche Saison zurück. – Foto: Y. Le Madon

"Natürlich ist eine große Portion Wehmut mit dabei", sagt Manuel Moser. Der scheidende Trainer der SG Heidelberg-Kirchheim hat mit der ersten Mannschaft den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft und sie dort etabliert. Das oft so schwierige zweite Jahr 2025/26 war dabei ein mehr als solides ohne irgendwelche Abstiegssorgen. Am Pfingstmontag steigt bereits die letzte Partie für die SGK gegen den TSV Reichenbach, da die Begegnung des eigentlich letzten Spieltags beim FCA Walldorf vorgezogen wurde.

Moser kann derweil nicht nur auf große Erfolge mit der Ersten zurückblicken. In knapp zehn Jahren als Jugendtrainer beim Anpfiff ins Leben Partnerverein hat er mehrere Jahrgänge durchlaufen und dort immer wieder zu überzeugen gewusst. Auch deshalb führt sein Trainerweg zurück in den Jugendfußball. Zur neuen Saison übernimmt der 39-Jährige die U17-Oberliga-Mannschaft des FCA Walldorf. In seinem vorgezogenen Saisonfazit sagt er: "Wir sind krafttechnisch durch." Die Runde hat darüber hinaus mental viel Kraft gekostet, aber der Ertrag ist rundum gelungen. "Wir sind nie in Bredouille geraten, haben regelmäßig gepunktet und dürfen daher erfolgreich einen Haken hinter die Saison machen", freut sich Moser.

In den vergangenen zwei, drei Wochen wurde es dann aber doch etwas emotional, wie er zugibt: "Jetzt wird alles präsent. Das letzte Training, das letzte Spiel – das tut dann schon ein bisschen weh." Auf seiner Abschiedstour begrüßt der 1.FC Mühlhausen den FC-Astoria Walldorf II. Beide Mannschaften kennen sich nicht nur aus zahlreichen Derbies der vergangenen Jahre, vor allem auf FCM-Seite haben etliche Spieler eine Walldorfer Vergangenheit. Nach den Glückwünschen von FCA-Seite werden Trainer Andreas Kocher und seine Jungspunde aber nicht noch die drei Punkte als Geschenk in Mühlhausen abliefern wollen. Sie können ihrerseits eine lange Zeit durchwachsene Runde dank eines ordentlichen Endspurts auf Rang sechs zu Ende bringen. Diese Platzierung würde sich nahtlos in die letzten 15 Jahre einreihen.