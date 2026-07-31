Moseltal-Reserve holt Punkte in hitzigem Derby

Für die SG Leuktal begann die Saison mit einer Derby-Heimniederlage. Die Reserve der SG Moseltal setzte sich in Weiten mit 4:1 (1:1) durch und im nicht nur wegen der Temperaturen hitzigen Derby gab es drei Platzverweise

Im "Eröffnungsspiel" der Bezirksliga Merzig-Wadern standen sich bereits am Donnerstagabend im Mettlacher Gemeindeteil Weiten die SG Leuktal und die Reserve des Verbandsligisten SG Moseltal gegenüber. Für die Gastgeber begann das Spiel äußerst unglücklich, denn Tom Nilles konnte die Gäste aus Perl bereits nach elf Minuten in Führung bringen. Der Weckruf wirkte anscheinend, denn Jonas Kroke glich sechs Minuten später mit einem Schuss aus 20 Metern aus.

"Wir haben es dann vor der Pause versäumt, in Führung zu gehen. Da haben wir nicht druckvoll genug gespielt. Da hätten wir treffen und mit einer Führung in die Pause gehen müssen", sagte Thomas Gruß vom Gastgeber. "Es war ein Auftakt-Derby, in dem alles drin war, Tore, Zweikämpfe, rassige Laufduelle, für die Zuschauer hochinteressant", ergänzte er. Doch auch der zweite Durchgang begann für Leuktal nicht wunschgemäß. Manuel Strupp brachte die Gäste erneut in Führung (54.). Leuktal hatte gleich durch Sebastian Jonathan Vatali eine Riesenmöglichkeit zum erneuten Ausgleich (56.). Und als Gästespieler Fabian Koch sich eine Ampelkarte einhandelte (59.) war Leuktal erst recht am Drücker. "Wir haben aber aus der Überzahl nichts machen können", konstatierte Gruß.