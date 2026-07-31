Moseltal-Reserve holt Punkte in hitzigem Derby

Für die SG Leuktal begann die Saison mit einer Derby-Heimniederlage. Die Reserve der SG Moseltal setzte sich in Weiten mit 4:1 (1:1) durch und im nicht nur wegen der Temperaturen hitzigen Derby gab es drei Platzverweise
Im "Eröffnungsspiel" der Bezirksliga Merzig-Wadern standen sich bereits am Donnerstagabend im Mettlacher Gemeindeteil Weiten die SG Leuktal und die Reserve des Verbandsligisten SG Moseltal gegenüber. Für die Gastgeber begann das Spiel äußerst unglücklich, denn Tom Nilles konnte die Gäste aus Perl bereits nach elf Minuten in Führung bringen. Der Weckruf wirkte anscheinend, denn Jonas Kroke glich sechs Minuten später mit einem Schuss aus 20 Metern aus.
"Wir haben es dann vor der Pause versäumt, in Führung zu gehen. Da haben wir nicht druckvoll genug gespielt. Da hätten wir treffen und mit einer Führung in die Pause gehen müssen", sagte Thomas Gruß vom Gastgeber. "Es war ein Auftakt-Derby, in dem alles drin war, Tore, Zweikämpfe, rassige Laufduelle, für die Zuschauer hochinteressant", ergänzte er. Doch auch der zweite Durchgang begann für Leuktal nicht wunschgemäß. Manuel Strupp brachte die Gäste erneut in Führung (54.). Leuktal hatte gleich durch Sebastian Jonathan Vatali eine Riesenmöglichkeit zum erneuten Ausgleich (56.). Und als Gästespieler Fabian Koch sich eine Ampelkarte einhandelte (59.) war Leuktal erst recht am Drücker. "Wir haben aber aus der Überzahl nichts machen können", konstatierte Gruß.
Im Gegenteil. Leuktal tat sich schwer und als Jason Brunetti in einem Laufduell im den Strafraum eindrang, zog Lars Seer die Notbremse (84.). "Er musste ihn stoppen und der Schiedsrichter musste so handeln, zudem gab es einen Strafstoß, das war die Entscheidung", erklärte Gruß. Mino Fiorentiono traf zum 1:3 (84.). "Wir haben dann aufgemacht, kassieren in der Schlussphase gelb-rot für Jason Bernardy und gehen in einem bis zur 80. Minute ausgeglichenen Spiel als klarer Verlierer vom Platz", schloss Gruß seine Spielanalyse. Jonas Kremer traf auf Vorlage von André Steger zum 1:4-Endstand (89.).
Die Reserve der SG Moseltal hat nun eine längere Pause, für sie geht es erst am 16. August mit dem Auswärtsspiel bei der SG Lockweiler-Krettnich-Morscholz-Steinberg (15 Uhr, Rasenplatz Mittelbachweg, Wadern) weiter. Die SG Leuktal spielt am Sonntag, 09. August bei der SG Honzrath-Haustadt (15 Uhr, Rasenplatz Zur Hellwies, Beckingen).