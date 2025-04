Mosella will neue Euphoriewelle entfachen 

Bereits am Gründonnerstagabend hatte die Sportgemeinschaft aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden den Aufsteiger aus dem Westerwald zu Gast – und beendete nach zuletzt nur einem Punk aus sieben Partien ihre Negativserie. Patrick Dres stellte mit seinen beiden Treffern (4., 31.) die Weichen auf Sieg. „Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr und wollten uns endlich noch mal von unserer besten Seite zeigen. In der ersten Hälfte hatten wir schon fünf Alutreffer, und standen einige Male alleine vorm Torwart, haben aber auch einiges zugelassen. Zur Pause muss das Ding schon durch sein“, berichtet Trainer Fabian Mohsmann. Für das erlösende 3:0 zeichnete Tim Thielen verantwortlich (67.). Mehr als der verdiente Ehrentreffer durch Lars Hendrik Jung (84.) wollte Westerburg nicht gelingen. Mohsmann freute sich über einen „wichtigen Sieg für Kopf und Moral“.

Tore: 1:0, 2:0 Patrick Dres (4, 31.), 3:0 Tim Thielen (67.), 3:1 Lars Hendrik Jung (84.)

FV Hunsrückhöhe Morbach – SG Schneifel (Samstag, 15 Uhr, Monzelfeld, Rasenplatz)

Ausgangslage: Bei Aufstiegsaspirant Cosmos Koblenz reichte es für die Vereinigten aus Morbach, Monzelfeld, Burgen und Veldenz am vergangenen Sonntag am Ende nicht, um etwas Zählbares mitzunehmen (1:3). Zumindest der aktuelle vierte Platz sollte unterm Strich aber drin sein. Dazu benötigen die Hunsrücker im Heimspiel gegen die SG Schneifel weitere drei Punkte, um die Konkurrenz hinter sich zu lassen. „Mit den ganz oberen Plätzen werden wir nichts mehr zu tun haben, auch bei der SG Schneifel gehe ich davon aus, dass sie nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben werden. Dementsprechend erwarte ich ein offenes und attraktives Spiel für die Zuschauer“, sagt Philipp Frank, Coach der FVH. Zwar zeigte die von Stephan Simon trainierte Sportgemeinschaft aus Stadtkyll und Umgebung zuletzt gute Leistungen, mit denen sie auch kräftig punktete, ganz sicher ist der Klassenverbleib aber noch immer nicht. Mindestens zwei Zähler, eher einen Sieg, benötigt man wohl noch. „In der Rückrundentabelle stehen wir sogar vor Morbach, wobei es aktuell sicher einfachere Aufgaben gibt. Es überrascht aber durchaus, dass die Morbacher trotz der beiden Offensivabgänge um Hendrik Thul und Noah Lorenz im Winter weiterhin so stabil sind. Wir müssen dort an unser absolutes Leistungsmaximum gehen, um etwas mitzunehmen“, meint Simon.

Personal: Mit Philip Meeth und Lukas Servatius fehlen der FVH gleich zwei Stammkräfte aufgrund Sperren, die sie sich in der Partie bei Cosmos Koblenz eingehandelt haben. Die Partie am vergangenen Sonntag im Montabaurer Ausweichstadion (vor dem Gang auf einen Hartplatz, wie ursprünglich vorgesehen, blieben beide Teams doch noch verschont) war zwischenzeitlich so hitzig, dass Schiedsrichter Matthias Munkler (Trier) nach einer Rudelbildung und Auseinandersetzungen zwischen Zuschauern beider Seiten das „Stopp-Konzept“ anwendete und die Mannschaften zum Abkühlen in die Strafräume schickte.

Zurück zum Morbacher Kader stoßen Marcel Schultheis, Lars Klassen und Matthias Ruster. Hinzukommen werden mit Henrik Molitor und Kjell Molitor zwei A-Junioren. Zurück in den Schneifel-Kader kehrt der zuletzt an Leistenbeschwerden laborierende Simon Reetz. Nicht dabei sein werden Ben Kerner (Leistenzerrung), Nicolas Görres und Philipp Bück (beide urlaubsbedingt). Bei Michael Zeimmes gibt es nach einer Verletzung am Trommelfell, nachdem er einen Ball genau aufs Ohr bekam, Entwarnung.

SV Rot-Weiss Wittlich – VfB Wissen (Samstag, 17.30 Uhr, Kunstrasenplatz am Bürgerwehr, Wittlich)

Ausgangslage: Sechs Spieltage haben die Wittlicher noch Zeit, als Verfolger Nummer eins Cosmos Koblenz vom zweiten Tabellenplatz zu verdrängen. Trainer Fahrudin Kuduzovic gibt sich kämpferisch: „Wir bereiten uns konzentriert auf die organisierten Wissener vor. Hauptschwerpunkt in der Trainingswoche waren Defensiv-Standards, weil wir in diesem Bereich in den vergangenen Wochen zu sehr nachgelassen hatten. Zu Hause wollen wir unsere Serie weiter ausbauen und den vierten Erfolg nacheinander einfahren.“ Die Offensive der Rot-Weiss kam unterdessen zuletzt immer besser auf Touren. In den jüngsten drei Spielen glückten 15 Tore. Gegner Wissen befindet sich in akuter Abstiegsgefahr. Die Siegstädter verloren ihre jüngsten drei Partien. Das Hinspiel dient dem Tabellen-14. als Mutmacher: Vor einem halben Jahr sorgte der VfB beim 2:1 über RW für eine Überraschung.

Personal: Kevin Arbeck droht nach einem Pressschlag auszufallen (Fuß geschwollen). Ayman Habbouchi kehrt nach ausgeheilter Wunde in den Kader zurück.

TuS Kirchberg – FC Bitburg (Samstag, 17.30 Uhr, Kunstrasenplatz am Wasserturm, Kirchberg)

Ausgangslage: Nach dem spannenden Last-Minute-Punktgewinn gegen Tarforst (2:2) kochten die positiven Emotionen auf Hunsrücker Seite geradezu über. Die Kirchberger schwor sich kurz nach dem Abpfiff in einer Jubeltraube auf den Abstiegskampf ein. Bei einem weniger absolvierten Spiel hat der TuS (32 Zähler) nur einen Punkt Vorsprung auf den ersten möglichen Abstiegsplatz. Rechnerisch haben auch die Bitburger (42 Punkte) den Klassenverbleib noch nicht sicher. Daher fordert FCB-Trainer Fabian Ewertz: „Wir wollen den fünften Sieg in Folge einfahren, um die letzten Zweifel zu beseitigen. In den vergangenen Monaten hatten wir viel Druck. Aktuell können wir befreit aufspielen. Allerdings kann ich der Region und den von hier noch im Abstiegskampf verwickelten Teams versprechen, dass wir 110 Prozent Einsatz geben. Kirchberg ist aktuell im Flow.“

Personal: Beim 2:1 in Wissen riss sich Maximilian Koch beide Außenbänder und wird nun erst mal auf jeden Fall einige Wochen lang fehlen.

FSV Trier-Tarforst – Ahrweiler BC (Sa., 17.30 Uhr, Kunstrasen Tarforst)

Ausgangslage: Die Enttäuschung war den Tarforster Spielern am vergangenen Samstag ins Gesicht geschrieben. Der späte Ausgleichstreffer der Kirchberger zum 2:2 war denkbar unglücklich. Positiv ist, dass die Kicker aus dem Trierer Höhenstadtteil den Klassenverbleib noch nicht aus den Augen verloren haben. Gegen Ahrweiler und Cosmos Koblenz sind die FSVer nun noch nicht zum Siegen verdammt. Anders sieht das in den letzten Saisonspielen aus. Dann treffen die Tarforster auf die (direkten) Konkurrenten Schneifel, Schweich, Westerburg und Linz. Co-Trainer Sven Haubrich konstatiert: „Ahrweiler hat eine junge, dynamische Mannschaft mit hoher spielerischer Qualität. Der Tabellenfünfte ist mit bislang 69 Treffer sehr offensivstark. Wir müssen auf Torjäger Almir Porca, Leon Waldminghaus und Ümit Kuzu aufpassen. Im Hinspiel konnten wir nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 erkämpfen. Genau diesen Teamgeist brauchen wir auch am Samstag.“ Ahrweiler entschied sechs seiner jüngsten sieben Spiele für sich. Zuletzt fegte die Mannschaft des im Sommer zum Oberligisten FV Engers wechselnden Trainers Julian Feit den Tabellenletzten Malberg mit 8:0 vom Platz.

Personal: Routinier Florian Weirich fällt mit einer Wadenverletzung aus. Alle anderen Spieler sind einsatzbereit.

TuS Immendorf – TuS Mosella Schweich (Samstag, 17.30 Uhr, Koblenz-Immendorf, Kunstrasenplatz „Auf‘m Dörnchen)

Ausgangslage: Mit dem 7:1-Kantersieg über die SG Hochwald setzte die Mosella ein deutliches Lebenszeichen im Kampf um den Klassenverbleib. Zwar beträgt der Rückstand auf den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz weiterhin fünf Zähler, mit einem erneuten Sieg könnte Schweich aber noch einmal eine Euphoriewelle für den Schlussspurt entfachen. „Der Sieg gegen Zerf tat gut und war auch für die Moral wichtig. Weiterhin helfen uns nur Siege. Immendorf ist eine körperlich robuste Mannschaft, die früh presst und mit langen Bällen operiert. Hier müssen wir vor allem körperlich wach sein und dagegenhalten“, meint TuS-Trainer Thomas Schleimer.

Personal: Levi Agbor droht aus beruflichen Gründen auszufallen. Ansonsten sind bei den Schweichern keine personellen Änderungen geplant.