Mosella will das Tor zur Rheinlandliga weit aufstoßen Der Vizemeister der Bezirksliga West empfängt am Samstag, 17 Uhr, am Schweicher Winzerkeller den TuS Mayen — und könnte mit einem Sieg die Konkurrenz in der Dreierrunde bereits gehörig unter Druck setzen. von Lutz Schinköth · Heute, 16:05 Uhr · 0 Leser

Können die Schweicher auch am Samstag über einen Sieg jubeln, wäre das auf dem Weg zurück in die Rheinlandliga wohl schon die halbe Miete. – Foto: Sebastian J. Schwarz

Im ersten Aufstiegsspiel zur Rheinlandliga will der TuS Mosella Schweich bereits einen großen Schritt in Richtung direkter Rückkehr ins Verbandsoberhaus machen und sich mit einem Erfolg gegen den Ex-Oberligisten TuS Mayen eine gute Ausgangsposition verschaffen. Für Trainer Thomas Schleimer geht es darum, „das Ticket zur Rheinlandliga zu ziehen“. Ziel sei es, „mit einem Sieg optimal zu starten – auch wenn wir um die Qualitäten des Gegners wissen“. Der Wiederaufstieg wäre für ihn „die Bestätigung einer guten Saison und würde dem gesamten Verein einen Schub geben“. Wichtig ist für den Schweicher Trainer, bei den zu erwartenden hohen Temperaturen „mit den Kräften zu haushalten. Der Kopf spielt immer eine Rolle. Wir möchten von der ersten Minute an gut performen, die einfachen Fehler, die wir zuletzt gegen Tarforst gemacht haben (2:4), abstellen, gallig in den Zweikämpfen und konsequenter vor dem Tor sein“.

Den Gegner hat Schleimer per Videostudium analysiert. „Mayen ist eine homogene Mannschaft, die viel Körperlichkeit mitbringt und über ein unglaublich schnelles Umschaltspiel verfügt. Sie haben keinen klassischen Toptorjäger, dafür aber viele torgefährliche Spieler in ihren Reihen“, sagt der 29-Jährige. Der Wunsch, mit einem Heimsieg in die Relegation zu starten, soll über eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive erreicht werden. „Wir freuen uns auf zwei Bonusspiele“, betont der Mosella-Coach. „Abgesehen von unserer Schwächephase zu Beginn der Saison haben wir eine gute Runde gespielt, 69 Punkte eingefahren, 114 Tore erzielt und können mit der Vizemeisterschaft zufrieden sein. Während wir in der Rheinlandliga oftmals etwas tiefer standen und vermehrt auf schnelle Umschaltaktionen lauerten, mussten wir in der Bezirksliga in den meisten Spielen selbst die Initiative übernehmen. Diese Umstellung hat etwas Zeit gebraucht“, blickt Schleimer zurück.