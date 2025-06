Enttäuschung pur auch bei Torwart Leon Gerhard: Die Mosella ist abgestiegen. – Foto: Alfred Mehles/Archiv

Mosella: So geht’s nach dem Abstieg weiter Rheinlandliga: Nach dem 2:4 beim VfB Wissen steht der Schweicher Abstieg fest. Welche Weichen für die Bezirksliga bereits gestellt sind. Verlinkte Inhalte Dreier-Runde TuS Schweich VfB Wissen Thomas Schleimer Nico Schäfer

Die rund zweieinhalbstündige Busfahrt zurück von der Sieg an die Mosel muss den Spielern der Mosella vorgekommen sein wie eine Ewigkeit: Statt den Klassenverbleib in der Rheinlandliga feiern zu können, mussten sie erst mal den Abstieg verarbeiten. Durch die bittere 2:4 (0:1)-Niederlage beim VfB Wissen ist das Team von Trainer Thomas Schleimer im finalen Duell der Dreier-Abstiegsrunde auf den letzten Platz zurückgefallen. Diese Partien waren nötig geworden, weil neben der Mosella und Wissen auch Linz nach dem 34. Spieltag 39 Zähler auf dem Konto hatte und die Mannschaften zwischen dem 15. (und damit ersten Abstiegsplatz) und 13. Rang positioniert waren.

Wenn es – wie in höheren Ligen – nach dem Torverhältnis gegangen wäre, hätte es die Mosella geschafft. „Das“, meint Schleimer, „wäre wohl die ehrlichere Herangehensweise gewesen. Schließlich bildet das auch irgendwo die Leistungen aus der gesamten Saison ab“. Doch mit dem Regelwerk, das im Fußballverband Rheinland maßgebend ist, müsse man „halt nun mal klarkommen“. Vor 632 Zuschauern, die am Mittwochabend ins Dr.-Grosse-Sieg-Stadion gekommen waren, sahen die Gastgeber noch wenige Minuten vor Ende der regulären Spielzeit wie der klare Sieger aus. Obwohl die Mosella gut in die Partie gekommen war und durch Nico Schäfer sowie Alexander Schwarz vielversprechende Einschussmöglichkeiten hatte, lag Wissen dank einer schönen Einzelaktion von Philipp Arndt in Front (21.). Zu diesem Zeitpunkt war der wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselte Offensiv-Aktivposten Levi Agbor schon draußen.

Im zweiten Durchgang versuchte Schweich alles, um auf das für den Ligaverbleib notwendige Remis zu kommen. Gerade nach Ecken war die Schleimer-Elf sehr gefährlich. So wurde ein scharf nach innen getretener Ball von Marc Pitsch gerade noch auf der Linie geklärt, und auch Elias Hansjosten hatte eine große Chance, scheiterte jedoch per Kopf. Die Mosella lockerte den Abwehrverbund – und lief prompt in zwei Konter. Til Cordes (79.) und erneut Arndt (86.) machten scheinbar alles klar. „Das Positive ist, dass wir uns nicht aufgegeben haben“, merkte Schleimer lobend an. Schäfer traf per Kopf und dann mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern (88., 89.) – plötzlich war der Gast wieder ganz nahe dran. In der zehnminütigen Nachspielzeit („In der zweiten Hälfte hat Wissen viel auf Zeit gespielt.“) kassierte Schweich dann den endgültigen K.o.: Tim Leidig markierte das 4:2 (90.+7). „Dem 4:2 ging ein Handspiel voraus. Das hätte man abpfeifen müssen“, monierte der Schweicher Trainer, der aber weit davon entfernt war, die Schuld für die Niederlage beim Unparteiischen zu suchen: „Schließlich haben wir ja auch einige Möglichkeiten ausgelassen.“