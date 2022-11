Mosella: „Schwierigstes Spiel der Hinserie“ Bezirksliga: Schweichs Trainer erwartet in Körperich äußerst unangenehme Aufgabe – Krisenduell in Hetzerath.

SV Schleid – SV Lüxem (Samstag, 18 Uhr, Rasenplatz Schleid)

Gut erholt nach dem spielfreien Sonntag geht der SV Schleid als glasklarer Favorit in die Partie gegen Lüxem. Fünf Siege in Folge ließen den Aufsteiger auf Rang drei vorrücken. Trainer Taner Weins weiß aber um die Schwere der kommenden Aufgabe: „Nils Thörner ist mit 29 Torbeteiligungen Lüxems Lebensversicherung. Sie haben eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern, aber noch keine Konstanz in den Ergebnissen.“ Schleid will die Hinrunde auf Platz drei beenden. „Das wäre sensationell“, so Weins. Neben dem mit einem Kreuzbandriss auf Eis liegenden Enrico Schwall fehlt auch Routinier Andreas Grethen, der noch Trainingsrückstand hat.

Nach dem 4:3 gegen Hetzerath durfte sich Lüxem aus der akut gefährdeten Zone befreien, doch Trainer Oliver Hongla warnt: „Schleid ist zu einer Spitzenmannschaft gereift. Deswegen sollten wir die individuellen Fehler, die wir zuletzt immer wieder begangen haben, schleunigst abstellen.“ Bei Lüxem fehlen Lorenz Budinger (verletzt), Florian Schmitt (Schulterprellung), Karim Aswad (Handfraktur), Torwart Josef Mertes (Fingerbruch) und Jonas Adams.

SG Geichlingen – Mosella Schweich (Samstag, 19 Uhr, Rasenplatz Körperich)

„Es wird für uns das schwierigste Spiel der Hinserie. Geichlingen hat mit dem Sieg in Schillingen gezeigt, dass es noch lebt. Die werden jetzt alles daran setzen, auch uns ein Bein zu stellen. Wir müssen uns auf einen schlechten Untergrund und auf jede Menge Kampf einstellen“, warnt Mosella-Trainer Thomas Schleimer. Marco Steffen fällt wegen Leistenproblemen aus, fraglich sind Stephan Schleimer und Nico Schmitt (zuletzt krankheitsbedingt ausgefallen). Der neue Geichlinger Coach Ingo Grün rechnet sich trotz des Formanstiegs keine allzu großen Chancen aus, gegen den Tabellenzweiten etwas mitzunehmen. „Um zu punkten, muss schon alles passen. Wir müssen die Räume eng machen, aggressiv gegen den Ball arbeiten und unsere wenigen Torchancen nutzen.“ Während Marcel Lemmer und Nico Zender langzeitverletzt fehlen, ist Fabian Spartz eine Option für die Startelf.

SG Daleiden – SG Saartal Trassem (Samstag, 19.30 Uhr, Kunstrasenplatz Arzfeld)

Spielertrainer Andreas Theis vertraut nach sechs ungeschlagenen Partien auch gegen den Tabellenfünften den eigenen Stärken bei Standards. Immerhin bescherten drei aus Freistößen resultierende Treffer dem Team in Zewen (3:3) einen Punkt. Die Saartaler reisen mit Respekt in den Islek: „Arzfeld verfügt über ein gewachsenes Kollektiv, das sich durch Spielstärke und eine robuste Zweikampfführung auszeichnet. Deshalb ist dort zunächst eine kämpferische Einstellung nötig“, so Trainer Heiko Niederweis. Felix Guckeisen ist beruflich verhindert. Dafür sind Christopher Boesen und Leo Gombert wieder Startelfkandidaten. Giancarlo Pinna hat seine Fußverletzung auskuriert und wird nach zuletzt überstandener Erkältung im Kader zurückerwartet.

SV Konz – SG Geisfeld (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Konz)

Für den SV Konz heißt es nach der 0:1-Niederlage bei der SG Ruwertal, Wiedergutmachung zu betreiben. „Wir wollen die Schmach von Mertesdorf vergessen machen und uns auch spielerisch wieder durchsetzen. Gegen eine stets unbequeme und körperlich robuste Geisfelder Mannschaft gilt es, eine breite Brust zu zeigen und offensiv zu verteidigen“, fordert SVK-Trainer Thomas Berens eine Reaktion. Tim Laudwein fehlt weiterhin verletzt, Jeremy Kaiser aus privaten Gründen. Stefan Becker (angeschlagen), Jonas Kürwitz und Felix Schmand (beide wegen Erkältung) sind fraglich. Trotz drei Niederlagen aus den jüngsten vier Partien ist Geisfelds Spielertrainer Sven Gaspers nicht unzufrieden: „Die Leistungen gegen absolute Spitzenteams wie Schweich und Wittlich waren in Ordnung. Wir haben nur gegen Schillingen enttäuscht. Es geht darum, vor der Winterpause noch drei bis sechs Punkte holen und unsere Defensivstärke zu zeigen.“