Mosella Schweich will die Rheinlandpokal-Revanche

„Freitagabend, Flutlicht, attraktiver Gegner, Heimspiel am Winzerkeller und ein voraussichtlich hoher Zuschauerzuspruch: Uns erwartet ein besonderes Spiel. Wir benötigen eine hohe taktische Disziplin und müssen im Vergleich zum Pokalspiel vor knapp einem Monat (2:3) unseren eigenen Ballbesitz besser absichern“, strebt Mosella-Trainer Thomas Schleimer den achten Sieg in Folge an. Elias Hansjosten (nach Erkältung) und Torwart Bendix Große (nach Kurzurlaub) kehren in den Kader zurück. Nach dem Aus im Rheinlandpokal-Achtelfinale gegen den zwei Klassen höher angesiedelten Oberligisten FV Engers (0:5) geht es für Salmrohrs Trainer Rudi Thömmes darum, gegen einen „sehr dynamischen Gegner, der sehr viel Offensivqualität mitbringt, dagegenzuhalten“. Er fing gegen Engers bereits Mitte der zweiten Hälfte an, Spieler für die Partie zu schonen und wechselte sie aus. „Trotzdem war die Belastung für einige in den letzten Tagen hoch“, merkt Thömmes an. Die Mosella werde sein Team „sicher sehr bearbeiten“. Bei einer Niederlage würde auch der zweite Platz in weitere Ferne rücken. Allzu großen Druck sieht der FSV-Coach auf seiner Elf aber nicht lasten: „Wenn es wider Erwarten nicht funktioniert, ist auch noch nichts verloren. Die Saison ist noch lange. Wir sind in der Vorrunde. Es kann noch viel passieren.“ Lucas Abend, Ben Mombach und Lucas Lautwein müssen verletzungsbedingt passen. Niclas Lentes (nach gebrochenem Finger) steht wieder bereit. Noah Wrusch (Mandelentzündung) ist fraglich.