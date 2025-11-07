 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Mosella Schweich bittet zum nächsten Flutlicht-Tanz
Mosella Schweich bittet zum nächsten Flutlicht-Tanz – Foto: Sebastian J. Schwarz

Mosella Schweich will die Rheinlandpokal-Revanche

Bezirksliga, 14. Spieltag: Spitzenspiel in Schweich — Franzenheim möchte nach 0:10-Desaster Wiedergutmachung — Freunde-Treffen im Vulkaneifelderby.

TuS Mosella Schweich – FSV Salmrohr (Freitag, 20 Uhr, Kunstrasenplatz am Winzerkeller Schweich)

Lutz SchinköthAutor