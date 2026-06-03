Mosella Schweich reicht ein Remis zum sicheren Aufstieg

Jens Schneider und die Mosella können in Betzdorf den Wiederaufstieg perfekt machen – Foto: Sebastian J. Schwarz

Mit dem 4:2-Erfolg am vergangenen Samstag gegen den TuS Mayen hat die Mannschaft von Trainer Thomas Schleimer die Tür in der Dreiergruppe, in der sich auf jeden Fall zwei Teams durchsetzen, schon sehr weit Richtung Rheinlandliga aufgestoßen.

Schleimer erwartet „einen unangenehmen und robust auftretenden Gegner, der zu Hause alles versuchen wird, zu gewinnen. Betzdorf verfügt über eine gute Balance aus Defensive und Offensive und besitzt mit Temel Uzun einen brandgefährlichen Stürmer. Sie pflegen einen ausgewogenen Mix aus eigenem Ballbesitz und kompakter Verteidigung.“

Der 29-jährige Coach betont: „Wir müssen bei uns bleiben, möchten einen fokussierten und disziplinierten Auftritt hinlegen.“ In der Partie an der Sieg fehlen die verletzten Valentin Frick und Joshua Rodrigues. Fraglich ist der Einsatz von Nico Schmitt (Knöchelverletzung). Dafür sind Adrian Ossen (zuletzt als Joker eingesetzt, beendet nach dem Spiel gemeinsam mit Stephan Schleimer seine aktive Laufbahn) und Marc Pitsch (muskuläre Probleme) wieder an Bord.