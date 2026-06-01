Mosella mit mehr als einem Bein aufgestiegen

Freude hier, Frust da: Pascal Kreber (mit der Nummer acht) und seine Schweicher bejubeln den Treffer zum 4:2, Mayens Kapitän Tim Oliver Gilles dreht enttäuscht ab. – Foto: Hans Krämer

Die positive Nachricht erreichte die Spieler der TuS Mosella Schweich schon kurz vor dem Anpfiff: Rheinlandvertreter Sportfreunde Eisbachtal hatte seine Auswärtspartie in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beim FK 03 Pirmasens zwar mit 1:4 verloren, doch der FV Dudenhofen verlor ebenfalls (mit 2:3 beim TSV Gau-Odernheim), sodass die Westerwälder als Fünftletzter den Klassenverbleib geschafft haben. Das hat zur Folge, dass nach aktuellem Stand zwei der drei Aufstiegsrundenteilnehmer aufsteigen. Sollte Rot-Weiss Wittlich via Relegation den Sprung aus der Rheinlandliga schaffen, würde sogar noch ein weiterer Platz frei.

Die Schweicher begannen am späten Samstagnachmittag furios: Es waren noch keine 100 Sekunden absolviert, als Alexander Schwarz nach Vorarbeit von Nico Schmitt auf der rechten Seite zwei Gegenspieler austanzte und die Kugel ins lange Eck schob. Fünf Minuten später sorgte Stephan Schleimer in seinem letzten Heimspiel für den zweiten Paukenschlag, als Schmitt mit einem Kurzpass ins Zentrum den Torjäger bediente und dieser aus 20 Metern mit einem strammen Flachschuss zum 2:0 traf.

So wurde wenige Stunden nach dem Schlusspfiff am Winzerkeller die Ansetzung vom Fußballverband Rheinland angepasst. Um auch im Relegationsspiel zwischen Mayen und der SG 06 Betzdorf am Samstag die Spannung zu erhalten, gastiert die Mosella entgegen der ursprünglichen Planung bereits am Mittwoch in Betzdorf.

Doch der Namensvetter aus Mayen blieb die Antwort nicht lange schuldig, als Leonid Neumann nach Zuspiel von Fabian Müllen zum 2:1-Anschluss kam (9.). Es ging munter weiter: Schleimer traf in der ersten Aktion danach aus 16 Metern nur den Pfosten. Die Mosella kontrollierte die Partie im Anschluss und setzte weitere Offensivakzente.

Die Gäste aus der Eifel versuchten es über Distanzschüsse, doch Bendix Große zeigte sich als sicherer Rückhalt im Tor. Hatte Jens Schneider kurz zuvor das dritte Tor per Kopf noch knapp verfehlt, so traf der Kapitän in der 25. Minute nach einer Stafette über Elias Hansjosten und Schmitt mit der Innenseite zum 3:1.

Stephan Schleimer, scheidender Spieler der Schweicher Mosella

Die stets im Vorwärtsgang agierenden Hausherren hätten die Partie schon zur Halbzeit entschieden haben können, doch Schwarz scheiterte am guten Mayener Keeper Fynn Ladda, und Schleimers Schuss wurde erst auf der Linie geklärt (41.). Dann die kalte Dusche kurz vor der Halbzeit, als Walid Hanioui eine Unachtsamkeit in der Schweicher Abwehr zum 3:2-Anschlusstreffer ausnutzte (45.+3).

Ähnlich temporeich und zielstrebig wie zu Beginn kam die Mosella aus der Kabine, besaß mit einem Schlenzer von Julius Kalweit, den Ladda zur Ecke klärte, und einen Kopfball von Michael Stüttgen gute Einschussmöglichkeiten. Mayen musste in der Folge mehr investieren, während sich Schweich Räume zum Kontern eröffneten.

Als die Partie so dahin zu plätschern drohte und wenig Effektives zwischen den Strafräumen passierte, schlug der Vizemeister der Bezirksliga West vor den 400 Zuschauern ein viertes Mal zu: Schmitt hatte einen Ball tief in der eigenen Hälfte erobert und schickte Schneider mit einem präzisen Ball auf die Reise. Dieser blieb im Laufduell Sieger und traf halbhoch aus halbrechter Position zum 4:2 (73.).

Große hielt mit tollen Paraden gegen Hanioui und André Röser den Zwei-Tore-Vorsprung fest, Schneider hätte eine Aktion später auf 5:2 stellen können, scheiterte aber an Ladda (79.). Während Adrian Ossen noch mal eine Viertelstunde ran durfte – er hört nach dieser Runde auf und fehlt am Mittwoch in Betzdorf berufsbedingt – wurde der im Sommer zum SV Hetzerath zurückkehrende Nico Schäfer nach 80-minütigem Dauereinsatz mit viel Applaus bedacht.

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Für Stephan Schleimer war es ebenfalls ein spezielles Spiel und ein emotionaler Abschied von den eigenen Fans, die dem Dauertorjäger vor dem Spiel mit einem Plakat huldigten: „20 Jahre Kapitän und Torjäger – Danke Steph“. Der 33-Jährige zog ein rundum positives Fazit: „Wir sind sehr gut in die Partie gekommen und früh mit 2:0 in Führung gegangen. Leider hatten wir zwischen der 46. und 65. Minute nicht mehr den Zugriff gehabt, aber durch den blitzsauberen Konter und das 4:2 durch Jens Schneider haben wir das Spiel dann entschieden. Mit dem Sieg heute haben wir die Tür zur Rheinlandliga weit aufgestoßen. Es ist sehr schön, wenn man das letzte Spiel vor den eigenen Zuschauern gewonnen und auch noch ein Tor selbst gemacht hat. Jetzt möchte ich mich mit einem Sieg in Betzdorf und dem Aufstieg in die Rheinlandliga verabschieden.“

TuS Mosella Schweich – TuS Mayen ⇥4:2 (3:2)

Schweich: Große – Schwarz, Hansjosten, Grundmann, Stüttgen (75. Ossen), Kreber, Schmitt (90.+1 Umlauf), Kalweit, Schneider (90. Maldener), Schäfer (80. Kurz), Schleimer (90.+5 Stadfeld)

Mayen: Ladda – Tyler Öztürk, Gilles, Krechel (70. Röser), Kaan Öztürk, Mahmud, Kohlhaas (77. Kurogjan), Leidenbach (45.+2 Feiler), Hanioui, Müllen (84. Dido), Neumann

Schiedsrichter: Christopher Fuxen (Bitburg) - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 Alexander Schwarz (2.), 2:0 Stephan Schleimer (7.), 2:1 Leonid Neumann (9.), 3:1 Jens Schneider (25.), 3:2 Walid Hanioui (45.+3), 4:2 Schneider (73.)

Das anschließende Elfmeterschießen gewann der TuS Mayen mit 4:3.