Mosella macht’s gegen Geisfeld im vollen Dutzend

Auch Interimstrainer Daniel Meyer konnte die SG Franzenheim nicht in die Erfolgsspur zurückbringen. – Foto: Alfred Mehles

Salmrohr übernahm früh die Initiative gegen den bisherigen Tabellennachbarn. Scheiterte Louis Thul mit einem Alleingang noch an den eigenen Nerven (25.), machte es Oliver Mennicke in der 34. Minute besser, als er nach Vorarbeit von Jan Brandscheid traf. Tawern antwortete mit gefährlichen Angriffen. Doch Dominik Thömmes im Salmrohrer Kasten reagierte beim Schuss von Marco Ihl sowie bei einem Kopfball von Idris Lataev stark. Tawerns Trainer Benny Leis konstatierte, dass „wir in der ersten Halbzeit den nötigen Esprit vermissen ließen. Wir waren oft zu weit weg vom Gegenspieler. In der zweiten Halbzeit haben wir es deutlich besser gemacht und hätten eigentlich einen Punkt verdient gehabt“. Salmrohrs Coach Rudi Thömmes meinte, dass „die Mannschaft eine Reaktion auf das 1:2 gegen Lüxem gezeigt hat. Wir haben diesmal mehr dagegengehalten, doch es hätte auch 4:4 ausgehen können. Wir waren die glücklichere Mannschaft“.

Ein Dutzend Tore schenkte die Mosella den in allen Belangen unterlegenen Hochwäldern ein. Nach dem Führungstreffer von Julius Kalweit (4.) sorgte SG-Spielertrainer Pascal Eli mit einem Traumtor für eine schnelle Antwort (10.). Stephan Schleimer brachte den Favoriten mit einem direkt verwandelten Freistoß wieder nach vorn (19.), Daniel Kurz baute die Schweicher Führung auf 3:1 (27.) aus und zeichnete in Halbzeit eins auch für das 6:1 und 7:1 (39., 43.) verantwortlich. Zwischenzeitlich hatte Schleimer das 4:1 markiert (29.). Auch nach dem Wechsel blieb die Mosella hungrig und kam durch einen Doppelpack des agilen Schleimer zum 8:1 und 9:1 (53., 55.). Schweichs Coach Thomas Schleimer bilanzierte: „Wir haben den Deckel früh draufgemacht, mit Ergebnis und Leistung bin ich absolut zufrieden.“ In der Schlussphase bauten Nico Schäfer (81.), Elias Hansjosten per Foulelfmeter (82.) und wiederum Stephan Schleimer (90.+2) das Ergebnis auf 12:1 aus. Geknickt wirkte SG-Coach Björn Probst: „Christian Alt hatte wegen Halsbeschwerden kurzfristig absagen müssen. Wenn du dann so einen wichtigen Mann nicht dabei hast und auf einen Gegner triffst, der nicht in die Bezirksliga gehört, wird es schon mal bitter.“

FSV Trier-Tarforst – SV Lüxem ⇥4:1 (1:0)

„Die erste Halbzeit haben wir komplett bestimmt, nach dem 2:0 aber zu viele Abspielfehler fabriziert und Lüxem zu Kontern eingeladen. Hinten raus sind wir froh, dass wir das 3:1 zügig nachgelegt haben. Mit der Leistung in der zweiten Halbzeit war ich nicht zufrieden“, resümierte FSV-Trainer Patrick Zöllner. Mit einem Flachschuss an den Innenpfosten ließ Elias Heitkötter die Höhenstädter in Front ziehen (19.). Es dauerte bis zur 52. Minute, ehe Nicola Rigoni für die Tarforster erhöhte. Anschließend scheiterte Leon Backes am aufmerksamen FSV-Torwart Felix Kloy (57.). Tilmann Meeth traf per Direktabnahme zum 2:1-Anschluss (82.), doch wenige Augenblicke später sorgte Leon Schmid nach Vorarbeit von Luca Quint mit dem 3:1 für die Entscheidung (85.). Nach schneller Umschaltbewegung markierte Benedikt Decker mit einem Lupfer das 4:1 (90.+4). Lüxems Coach Nico Hubo meinte, dass „es in der ersten Halbzeit brutal schwer für uns war. Tarforst war mit Power und Tempo unterwegs. Nach dem 2:1 haben wir aufgemacht und wurden gnadenlos ausgekontert“.

SV Mehring – SG Ruwertal/Gutweiler⇥ 0:3 (0:2)

Pascal Neumann brachte die Gäste per Seitfallzieher in Führung (2.). Pech für den SVM, dass Mika Weich wenig später nur den Pfosten traf. Nach Querpass von Lukas Hofmann erzielte Jeremy Kaiser das vorentscheidende 2:0 (37.). Nach einer Umschaltaktion erhöhte Jannik Müller mit einem sehenswerten Treffer auf 0:3 (90.+4). Mehrings rotgesperrter Spielertrainer Simon Monzel attestierte seiner Mannschaft eine ordentliche Leistung: „Wir haben aber wieder einmal frühzeitig ein unnötiges Gegentor bekommen. Das zweite Tor war klares Abseits. Wir haben einige starke Akzente gesetzt, doch im letzten Drittel haben Genauigkeit und Zielstrebigkeit gefehlt.“ SG-Coach Bastian Jung sprach von einem „über weite Strecken ausgeglichenen Spiel. Wir haben verdient, aber um ein Tor zu hoch gewonnen. Bei zwei Kontern haben wir versäumt, das Spiel früher zu entscheiden“.

SV Niederemmel – SG Ellscheid 2:1 (1:1)

Benedikt Vogedes sorgte per Lupfer für die Niederemmeler Führung (8.). Ellscheid antwortete mit dem 1:1, als sich eine Bogenlampe von Yannick Becker ins lange Eck senkte (30.). Auch in der Folge blieben die Gäste tonangebend, trafen durch Jan Michels, Markus Boos, Ben Häb und Becker gleich viermal Aluminium. Die Hausherren zeigten sich effizient und kamen durch Dennis Franzen nach Vogedes-Flanke zum 2:1-Siegtreffer (59.). Nach einer Notbremse am eingewechselten Sebastian Schäfer sah Ellscheids Christopher Häb Rot (73.). Jannick Land scheiterte mit einem Foulelfmeter am starken Dennis Korn (80.). SV-Trainer Sascha Kohr sprach von einem „höchst unverdienten Sieg. Ellscheid hat uns phasenweise an die Wand gespielt, wir hatten das nötige Glück“. Gäste-Coach Markus Boos ärgerte sich maßlos: „Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft, haben zehn Großchancen, verschießen einen Elfmeter und kriegen zudem eine zweifelhafte Rote Karte. Mehr Pech kann man nicht haben, doch wir haben die unzähligen Chancen nicht gemacht.“

SV Schleid – SG Franzenheim ⇥1:0 (0:0)

Nach dem 1:0-Erfolg im Abstiegsduell darf der SV Schleid weiter auf den Ligaverbleib hoffen. Tim Hartmann sorgte in der 63. Minute mit einem verwandelten Handelfmeter für das goldene Tor. Erschwerend wirkte sich für die Gäste die Rote Karte gegen Julian Völker aus, der Marius Hugo als letzter Mann gefoult hatte (30.). Trotz Unterzahl blieb Franzenheim fokussiert und hätte zwingend in Führung gehen müssen. Doch David Ovidiu Rus setzte einen Elfmeter an den linken Außenpfosten (43.). Nach der Ampelkarte gegen Schleids Jannik Grün (80.) brachte der SVS den knappen Vorsprung über die Zeit. „Es war kein gutes Spiel, doch letztlich ist es egal, wie der Sieg zustande kam. Wir haben dreckige drei Punkte eingefahren und zu Null gespielt“, atmete SV-Spielertrainer Taner Weins auf. Nach der Trennung von den bisherigen Trainern Thomas Werhan und Michael Hassani (siehe Info) konstatierte Philipp Mendgen, Routinier und Vorsitzender des FSV Franzenheim: „Auch heute waren wir nicht vom Glück verfolgt. Die Rote Karte war überzogen und hat uns letztlich den Stecker gezogen. David hat zuvor jeden seiner Elfmeter verwandelt.“

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SG Wiesbaum – SG Saartal-Irsch ⇥2:4 (1:1)

Lukas Kramp zeichnete sich einmal mehr als Matchwinner für die Saartaler aus, traf nach dem Wiesbaumer 1:0 durch Marco Michels (18.) dreifach (32., 50., 70.) und ebnete seiner Mannschaft den Weg zum siebten Auswärtssieg. Zwar brachte Marco Hattenrath die Hausherren noch einmal ins Spiel zurück (2:3, 75.), doch zwei Minuten vor Schluss legte der kurz zuvor eingewechselte Tobias Baier per Kopf den Deckel endgültig drauf (88.). Irschs Dreifach-Knipser Kramp sprach von einer „spielerisch und kämpferisch guten Leistung. Wiesbaum hat zunächst gut verteidigt, wir haben auf Konter gelauert, sind geduldig geblieben und haben unsere Chancen effektiv genutzt“. Wiesbaums Spielertrainer Marco Michels meinte: „Wir hatten mit dem 1:0 alles im Griff. Ein fragwürdiger Elfer führte zum 1:1, ein Abstimmungsfehler zum 1:2. Nach dem 2:3 haben wir aufgemacht, doch mit dem Konter war es durch. Ein Punkt war drin.“

Bezirksliga Mitte:

TuS Ahbach – FC Urbar ⇥3:0 (2:0)

Mit dem 3:0-Heimerfolg gegen Schlusslicht FC Urbar ist der TuS Ahbach seinem Ziel, dem vorzeitigen Ligaverbleib, ein gutes Stück nähergekommen. Leon Nahrings legte schon nach zehn Minuten vor, ehe Doppelpacker Felix Ewertz kurz vor der Halbzeit auf 2:0 stellte (41.). Nach der Gelb-Roten Karte für Gästeakteur Axel Burg besaß Ahbach deutlich mehr Räume. Als Ewertz zwei Gegenspieler aussteigen ließ und mit einem Heber den Urbarer Torwart überwand, hieß es 3:0 (84.). Ahbachs Coach Roger Stoffels sah einen nie gefährdeten Sieg: „Es war sicher kein Spiel für die Geschichtsbücher, doch enorm wichtig. Gefreut hat mich, dass wir zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor geblieben sind.“

Info:

SG Franzenheim trennt sich von Trainerduo

Die SG Franzenheim hat sich kurz vor Ostern von ihren bisherigen Trainern Thomas Werhan und Michael Hassani getrennt. Beim Spiel am Karsamstag in Schleid (0:1) betreute der Franzenheimer Jugendtrainer Daniel Meyer das Team und soll es auch bis Saisonende begleiten. Einen ausführlichen Bericht dazu lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe des Trierischen Volksfreunds.