Mosella hat’s noch in der eigenen Hand

Während Spieler, Trainer, Verantwortliche und Fans von Cosmos Koblenz ausgelassen den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar feierten und dabei — zum Entsetzen der Hausherren — sogar bengalische Feuer auf dem Kunstrasenplatz (!) am Winzerkeller abbrannten, behielten die Schweicher kühlen Kopf. „Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, hatten am Anfang die große Chance zur Führung. Irgendwann war klar, dass Cosmos Übergewicht bekommt. Doch wir waren lange Zeit im Spiel.“