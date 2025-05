Mosella hält sich mit Remis alle Optionen offen

Das 1:1 gegen die nach der Punkterunde mit 39 Zählern gleichauf liegenden Gäste aus Linz war aus Schweicher Sicht schwer erkämpft. Doch durch das Remis am Mittwoch vor 430 Zuschauern am Winzerkeller hat es die Mosella nach wie vor in der eigenen Hand, am Ende einen der beiden vorderen Plätze in der Dreierrunde zu belegen. Da sie das Elfmeterschießen mit 4:3 gewannen, ist der VfB Linz nun bereits am Sonntag wieder dran und hat dann ab 15 Uhr die Wissener auf dem heimischen Kaiserberg zu Gast. Ein Sieg im abschließenden Duell am Mittwoch, 4. Juni, 20 Uhr, in Wissen reicht der Mosella in jedem Fall zum Klassenverbleib, unter Umständen sogar ein Remis oder gar – bei einem deutlichen Wissener Erfolg in Linz – eine knappe Niederlage.