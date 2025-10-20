Mosella-Duell wird zu klarer Sache 

Als Jugendlicher wurde er vor mehr als zwei Jahrzehnten am Winzerkeller ausgebildet, verbrachte dann auch seine ersten vier Seniorensaisons bei der Schweicher Mosella. Nun kehrte Sascha Kohr (40) mit dem Namensvetter aus dem Piesporter Ortsteil an seine alte Wirkungsstätte zurück, genauso wie einige seiner einst ebenfalls hier aktiven Spieler. Was sie beim Rheinlandliga-Absteiger erwarten würde, wussten die Niederemmeler deshalb nur allzu genau: Aggressiv und laufstark präsentierten sich die nach zuletzt vier Siegen in Folge zusätzlich motivierten Schweicher auch am Freitag. „Unser Ziel war ein Punkt. Doch dafür hätte alles passen müssen“, wusste Kohr hinterher.

Die Elf von Kohrs Trainerkollege Thomas Schleimer bestach durch konsequentes Gegenpressing: Nach einem Ballgewinn in zentraler Position, bei dem die Gäste ein Foulspiel monierten, bediente Michael Stüttgen Nico Schäfer, der aus spitzem Winkel eiskalt zum 1:0 abschloss (44.).

Zumindest bis kurz vor der Pause schaffte es der Aufsteiger, die Null zu halten – dank einer konzentrierten Abwehrleistung. Wenn etwas durchrutschte, war Torwart Dennis Korn zur Stelle. Besonders stark reagierte der 30-jährige Klassekeeper, als er aus kurzer Distanz gegen Nico Schmitt rettete (27.).

Zu diesem Zeitpunkt hatte der Coach der heimischen Mosella bereits einmal wechseln müssen: Für den nach einem Zweikampf am Sprunggelenk verletzten Luca Stadfeld kam Pascal Kreber aufs Feld (31.).

Ohne ihren weiter am Knie verletzten Angreifer Benedikt Vogedes fehlte den Niederemmelern eine wichtige offensive Anspielstation – bis auf einige Angriffsansätze hatten sie im ersten Durchgang nichts zu bieten.

Niederemmel-Coach Sascha Kohr

In der zweiten Hälfte waren gerade einmal 70 Sekunden absolviert, da musste Dennis Korn ein zweites Mal hinter sich greifen. Dem Treffer von Stephan Schleimer war ein sehenswerter Spielzug über Kreber und den agilen Alexander Schwarz vorausgegangen. Erst spät sahen die 350 Zuschauer – darunter rund ein Viertel aus Piesport angereist – die ersten beiden (und einzigen) Möglichkeiten der Kohr-Elf: Der wenige Minuten später mit Gelb-Rot (Foul/Handspiel) vom Platz geflogene Tom Meyer prüfte mit einem kernigen 20-Meter-Schuss Schweichs Schlussmann Bendix Große (73.). Nach der anschließenden Ecke scheiterte Jacob Grüner mit einem Drehschuss nur knapp.

Die allerletzten Zweifel am insgesamt hoch verdienten Sieg der Hausherren beseitigte Jens Schneider zehn Minuten vor Schluss. Ähnlich wie beim zweiten Treffer war wieder eine gelungene Ballzirkulation vorausgegangen, diesmal über Nico Schmitt und dessen Vornamensvettern Schäfer (81.). Trotz Unterzahl und klaren Rückstands steckte Niederemmel nicht auf, konnte aber einige weitere Schweicher Chancen nicht verhindern. Aber sowohl gegen Schäfer (84.) als auch gegen Schmitt (86.) und den eingewechselten Alexander Welter (87.) erwies sich Korn als Meister seines Fachs.

Dass man „das eine oder andere Ding liegen gelassen hatte“, konnte Schweichs Trainer Schleimer verschmerzen: „Insgesamt war es ein souveräner Erfolg.“ Die Geduld, die er vor der Partie von seinen Spielern eingefordert hätte, sei notwendig gewesen: „Niederemmel hat es in der ersten Hälfte gut gemacht.“

Nach dem fünften Dreier in Folge sieht er seine Mosella nun in der Spur: „Der Start war holprig. Da hatten wir noch mit der Enttäuschung nach dem Abstieg zu kämpfen. Die haben wir aber jetzt abgeschüttelt.“ Um sich weiter in der Spitzengruppe behaupten zu können, forderte Schleimer bereits kurz nach dem Ende des Mittelmosel-Derbys gegen Niederemmel, dass „wir jetzt am kommenden Sonntag wiederum daheim gegen Schleid unbedingt nachlegen wollen“.

Derby-Hektik kam übrigens 20 Minuten vor Schluss auf, als ein nach einem Foul der mitunter robust zu Werke gehenden Gäste aufgebrachter Schweicher Zuschauer wutentbrannt in Richtung Niederemmeler Bank vorpreschte und es zu einem Wortgefecht mit Anhängern der Gäste kam. Als Platzordner aufkreuzten, hatte sich die Situation schnell wieder entspannt, und Schiedsrichter Christopher Fuxen setzte die Partie nach einer kurzen Unterbrechung fort.

Für Schleimers Pendant Kohr war die klare Pleite kein Beinbruch: „Ob jetzt mit oder ohne Benedikt Vogedes: Bei dem Gegenpressing der Schweicher war es für uns einfach schwer, spielerische Lösungen zu finden.“ Seine Mannschaft, die zuvor neun Punkte aus vier Partien errungen hatte, sieht er weiter im Aufwind: „Die Mannschaft war da und hat Leistung gezeigt, auch unsere Zuschauer waren da. Wir brauchen uns für diesen Auftritt nicht zu schämen. Hier am Winzerkeller verlieren noch andere Mannschaften.“

Deshalb wollte sich sein Team auch nicht den gemeinsamen Besuch des Wittlicher Oktoberfestes tags danach vermiesen lassen. Aus diesem Grund war auch das Spiel eigens auf den Freitagabend verlegt worden.

TuS Mosella Schweich – SV Mosella Niederemmel ⇥3:0 (1:0)

Schweich: Bendix Große - Philipp Grundmann, Alexander Schwarz, Luca Stadfeld (31. Pascal Kreber), Elias Hansjosten (77. Jan Umlauf), Nico Schmitt (88. Joshua Rodrigues), Michael Stüttgen, Stephan Schleimer (83. Alexander Welter), Jens Schneider, Niklas Cillien (62. Lukas Maldener), Nico Schäfer.

Niederemmel: Dennis Korn - Michael Dienhart, Christoph Beyer, Alexander Christ, Maximilian Schäfer, Dominik Ludwig (77. Maxim Swoboda), Mario Görgen (85. Julius Grüner), Tom Meyer, Eric Hagen (65. Dustin Geisler), Felix Leyendecker (65. Mark Sonnek), Jacob Grüner (87. Christoph Kettern).

Schiedsrichter: Christopher Fuxen (Bitburg)

Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Nico Schäfer (44.), 2:0 Stephan Schleimer (47.), 3:0 Jens Schneider (81.)

Gelb-Rot: Tom Meyer (74./SV Mosella Niederemme)