Mosel-Duo mit bemerkenswertem Abstand

Leader Remich-Bous (l.) und den Tabellenvierten Weiler (r.) trennten beachtliche 19 Punkte – Foto: GUY NENNIG

Wie viele Teams spielen realistisch betrachtet im 2.Bezirk der 1.Division noch um den Aufstieg mit? Zwei oder drei? Die Tabelle klafft weit auseinander, was mit einem phänomenalen Remich-Bous zu tun hat, das vierzehn seiner fünfzehn Partien gewann und auf eine beeindruckende Offensivreihe baut: Meris und Din Dervisevic, Marianel Faladé, Sanel Ibrahimovic und Scott Kops kommen zusammen auf 39 Tore – von deren insgesamt 44! Bekommt die Konkurrenz diese im zweiten Teil der Saison nicht in den Griff, wird die URB erstmals seit zehn Jahren in die Ehrenpromotion aufsteigen können. Da kann der direkte und einzige ernsthafte Konkurrent, der CS Grevenmacher, so gut sein, wie er möchte, mehr als Rang 2 war vor der Winterpause nicht drin. Denn auch der CSG-Kader kann sich mit Spielern wie „Gonzo“ Almeida, Jeoffrey Ramos oder Ryan Klapp sehen lassen. Doch möchte man das Risiko Aufstiegsrelegation vermeiden, bedarf es einer perfekten Rückrunde – und eine solche umzusetzen ist selbstredend sehr schwer. Trotz beachtlicher erster Halbserie hat Itzig nur noch Außenseiterchancen auf einen der beiden oberen Plätze. 8 Punkte sind zwar einholbar, das Leistungsvermögen dazu besitzt man auf dem „Izeger Plateau“ dazu durchaus, doch die beiden Konkurrenten ganz oben scheinen schlicht zu stark zu sein. 👉 Hinrundentabelle

Als Tabellenvierter ist Weiler rein auf das Klassement bezogen zwar im Soll, doch 17 Punkte Rückstand auf Platz 2 und nur 8 Vorsprung auf Rang 13 zeigen, was man hinter dem Spitzentrio erwarten muss: den Kampf um den Klassenerhalt, so bitter es klingt und so abwegig dies für Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte sein mag. Mensdorf hat als Fünfter eine quasi ausgeglichene Bilanz (7-0-8, 29:29), was einem Team aus dem Tabellenmittelfeld entspricht. Die Konkurrenz vor einem ist davongeeilt und das Saisonziel, oben mitzuspielen, kann im Prinzip nur auf das Klassement bezogen werden, nicht mehr auf den Aufstiegskampf. Die direkte Gefahrenzone liegt nämlich nur 6 Zähler entfernt! Dies trifft so auch auf das punktgleiche (21) Sanem zu, das den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben hatte. Als man Mitte Oktober Legende Henri Bossi als neuen Trainer holte, hatte man erst zwei Siege verbucht, nun sind es deren 6. Der Wechsel war entsprechend im Nachhinein wohl sinnvoll.

Weder bei Mensdorf (in blau) noch bei Echternach (in gelb) lief die Hinrunde nach Wunsch – Foto: Emmanuel Perez

Wie schnell es runter aber auch wieder hoch gehen kann ist nicht nur am Beispiel Mensdorf festzumachen, sondern auch am FC Schengen. Zwischenzeitlich bis knapp über die Abstiegsränge abgerutscht nach fünf Niederlagen in Folge bekam man rechtzeitig die Kurve und verabschiedete sich mit drei Siegen in Serie in die Winterpause. Bei Aufsteiger Bartringen stand der Klassenerhalt auf dem Programm, alles andere schien unrealistisch. Ein besseres Abschneiden hat nur ein Wechselfehler und eine damit verbundene Forfait-Niederlage verhindert, auf die zudem ein Trainerwechsel folgte. Im Prinzip ist der FC Sporting aber im Soll. Punktgleich (20) steht mit Kopstal ein weiterer Neuling auf Platz 9, der aufgrund von Platzproblemen nur drei wirkliche Heimspiele bestreiten konnte. Umso erstaunlicher ist das dann doch gute Abschneiden einzuordnen, doch höher hinaus zu kommen ist zumindest in Richtung Platz 1 und 2 kein realistisches Ziel mehr. Kurios: gleich hinter Kopstal schließt Mertert-Wasserbillig einen Block von drei Aufsteigern ab, die alle drei auch 20 Punkte auf dem Konto haben. Bei der UMW fing es nach schwierigem Saisonbeginn erst nach einem Trainerwechsel an zu rollen, außersportlich scheint dagegen nach Umstrukturierungen im Vorstand noch nicht alles im Lot zu sein. Junglinster mühte sich durch die Hinrunde und war dabei alles andere als vom Glück verfolgt. Ordentliche bis gute Leistungen wurden zu selten belohnt, woran mit Momenten auch eine eklatante Abschlussschwäche Schuld war. Daran muss man nach dem Winter dringend arbeiten, möchte man nicht dauerhaft in akuter Abstiegsgefahr schweben. Munsbach blieb nach fünfzehn Spielen mit einem interessanten Kader etwas hinter den eigenen Erwartungen zurück. Der angestrebte einstellige Tabellenplatz ist weiterhin erreichbar, wohl wissend, dass ein solcher auch in Zukunft Abstiegskampf bedeuten dürfte. Um diesem zu entfliehen, bedarf es hinten einer höheren Stabilität.

Claudine Miller (l.) wurde als erste Frau Trainerin einer 1.Herren-Mannschaft – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)