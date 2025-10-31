Mosel-Clásico auf der Mehringer Lay: Welche Serie reißt?

Soll der Abstand auf die Top drei nicht weiter anwachsen, ist ein Sieg für den FSV Pflicht. „Gegen Niederemmel geht es darum, unser Offensivpotenzial abzurufen, uns nicht überraschen zu lassen und mit der richtigen Einstellung das Spielglück zu erzwingen“, fordert Coach Rudi Thömmes. Ben Mombach, Lucas Abend, Niclas Lentes (alle verletzt) und Tobias Klein (Kurzurlaub) fehlen. Linus Roth ist aus dem Urlaub zurückgekehrt. „Mit so einer Leistung, wie ich sie beim 2:4 gegen Mehring erlebt habe, haben wir gegen Salmrohr keine Chance. Wir müssen die Zweikämpfe besser annehmen und eklig sein“, fordert Niederemmels Coach Sascha Kohr eine klare Reaktion. Mario Görgen ist verletzungsbedingt außen vor, Tom Meyer kehrt aus einer Gelbrot-Sperre zurück.