Ligavorschau
Wollen im Derby in Mehring den nächsten Sieg feiern: die Akteure der Schweicher Mosella
Wollen im Derby in Mehring den nächsten Sieg feiern: die Akteure der Schweicher Mosella – Foto: Sebastian J. Schwarz

Mosel-Clásico auf der Mehringer Lay: Welche Serie reißt?

Bezirksliga West: Schweicher treten mit breiter Brust zum Derby an — Spitzenspiel steigt in Sirzenich — Franzenheim fordert den Tabellenführer heraus.

SV Trier-Tarforst – SG Franzenheim (Freitag, 19.30 Uhr, Kunstrasenplatz Trimmelter Hof)

Lutz SchinköthAutor