Moscatello hört als sportlicher Leiter beim FV Biberach auf

„Nach intensiven Gesprächen haben der FV Biberach und ich beschlossen, unsere Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden“, sagte Moscatello. Ausschlaggebend seien unterschiedliche Vorstellungen über die zukünftige sportliche Entwicklung gewesen. „Meine sportliche Philosophie deckt sich nicht in allen Punkten mit der strategischen Ausrichtung des Vereins, weshalb eine weitere gemeinsame Arbeit aktuell keinen Sinn ergeben würde.“

„Wir haben uns einvernehmlich auf diesen Schritt geeinigt, damit mein Nachfolger frühzeitig in die Kaderplanung für die kommende Saison einsteigen kann.“ Moscatello verwies dabei auch auf seine eigene Erfahrung im Verein: „Eine Phase, die bei mir im vergangenen Jahr erst im Mai begonnen hatte. Wer meine Nachfolge beim FV Biberach antreten wird, weiß ich derzeit nicht, aber er hat auf jeden Fall mehr Zeit einen Kader zusammenzustellen. Deshalb mach ich den Weg für ihn frei.“

Der Zeitpunkt der Entscheidung fällt in eine sportlich schwierige Phase für den Verein. Der FV Biberach steht derzeit mit 20 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz der Landesliga Staffel 4. Die Bilanz lautet aktuell vier Siege, acht Unentschieden und acht Niederlagen zeigt. Außerdem hat Biberach momentan mit einigen Verletzten im Kader zu kämpfen. Auf einen Nichtabstiegsplatz fehlen bei zwei Spielen mehr momentan zwei Punkte. Zuletzt kam die Mannschaft über ein 0:0 gegen den Tabellenvorletzten SV Kressbronn nicht hinaus. Am kommenden Samstag wartet mit dem Tabellenvierten FV Blaubeuren eine anspruchsvolle Aufgabe.

Dank und gute Wünsche zum Abschied

Moscatello verabschiedete sich wie folgt vom FV:. „Ich wünsche dem Team und dem gesamten Verein weiterhin alles Gute und hoffe sehr, dass der Klassenerhalt gelingt. Ich werde die Jungs natürlich auch aus der Ferne weiterverfolgen und ihnen die Daumen drücken. Ein Dankeschön auch an alle Kollegen des FV Biberach für die gute Zusammenarbeit.“

Zukunft offen – Fußball bleibt Leidenschaft

„Wie es für mich persönlich weitergeht, ist derzeit noch offen“, so Moscatello zu seiner Zukunft. „Es gab ein paar Gespräche, aber ich werde mir die nötige Zeit nehmen, um eine wohlüberlegte Entscheidung zu treffen. Zu möglichen nächsten Schritten möchte ich mich aktuell noch nicht äußern.“

Eines stellte Moscatello allerdings klar: "Fussball ist und bleibt meine Leidenschaft, deshalb halte ich mir erstmal alle Türen offen.“