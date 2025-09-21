Morten Heffungs überragt: SC St. Tönis feiert Befreiungsschlag

In der Offensive setzten die Gäste immer wieder Akzente, auch wenn es zunächst zu keinem klaren Abschluss kam. Vor allem Morten Heffungs, der sich schon in den vergangenen Spielen positiv in Szene gesetzt hatte, lieferte gegen die hoch gewachsene Innenverteidigung eine starke Leistung. Kastrati hebt nur selten einzelne Akteure hervor, verteilte aber diesmal ein Sonderlob: „Er hat uns richtig gutgetan“.
Schonnebeck trifft nur die Latte
Wenige Minuten nach Wiederanpfiff hatte der SC dann Glück, dass die heimstarken Hausherren nur die Latte trafen. Nach und nach wurde die Partie in der Folge dann aber offener und die Gäste schlugen eiskalt zu. Der eingewechselte Kris Pöstges ließ nach Ballgewinn zwei Gegenspieler stehen und fand Heffungs, der zur Führung traf (78.).
Die Gastgeber reagierten auf den Rückstand mit neuen Offensivkräften, was den Gästen durchaus Räume für Konter ermöglichte. Weil beide Mannschaften nicht trafen, blieb es bis in die Schlussminuten ein hoch interessanter Krimi. Mangels Alternativen beorderte Kastrati Maximilian Pohlig in den Schlussminuten in den Angriff – und der Innenverteidiger erlöste den SC nach Vorarbeit des ebenfalls eingewechselten Tyler Nkamanyi in der siebten Minute der Nachspielzeit.