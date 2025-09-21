Morten Heffungs überragt: SC St. Tönis feiert Befreiungsschlag

Schon in der vergangenen Saison gewann der Sportclub beide Duelle gegen die favorisierten Essener. „Ich freue mich, dass wir jetzt dreimal gegen so eine gute Truppe gewonnen haben“, sagte der SC-Coach nach der Partie, „das schafft nicht jeder. Wichtig war, dass wir nicht verloren und wieder zu Null gespielt haben. Das war eine gute, geschlossene Mannschaftsleistung und so etwas wie ein Neuanfang. So eine Reaktion in so einer schwierigen Phase verdient höchste Anerkennung“.