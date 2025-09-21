 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Spielte stark: Morten Heffungs.
Spielte stark: Morten Heffungs. – Foto: Jens Terhardt

Morten Heffungs überragt: SC St. Tönis feiert Befreiungsschlag

Morten Heffungs tut dem Spiel seiner Mannschaft spürbar gut – und so hat er mit einem Tor entscheidenden Anteil am wichtigen 2:0-Erfolg bei den favorisierten Essenern. Coach Bekim Kastrati verteilt hinterher ein seltenes Sonderlob.rnrn

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
Schonnebeck
SC St. Tönis
Morten Heffungs
Morten Heffungs

Nach zwei schwachen Auftritten ohne Punkt hat der SC St. Tönis ein drohende Talfahrt in der Oberliga mit einem starken Statement abgewendet. Das Team von Bekim Kastrati setzte sich bereits am Freitagabend mit 2:0 (0:0) beim Titelaspiranten SpVg Schonnebeck durch und arbeitete sich damit vorerst wieder ins Tabellenmittelfeld vor.

Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
0
2

Schon in der vergangenen Saison gewann der Sportclub beide Duelle gegen die favorisierten Essener. „Ich freue mich, dass wir jetzt dreimal gegen so eine gute Truppe gewonnen haben“, sagte der SC-Coach nach der Partie, „das schafft nicht jeder. Wichtig war, dass wir nicht verloren und wieder zu Null gespielt haben. Das war eine gute, geschlossene Mannschaftsleistung und so etwas wie ein Neuanfang. So eine Reaktion in so einer schwierigen Phase verdient höchste Anerkennung“.

Defensive steht stabil, Offensive schlägt eiskalt zu

Nach den Eindrücken aus den jüngsten Spielen erhielt Tim Schrick im Tor den Vorzug. Der 21-Jährige rechtfertigte seine Nominierung mit einer guten Leistung und bewahrte seine Mannschaft bis zur Pause vor einem möglichen Rückstand. Insgesamt aber waren die Gäste auf die Stärken der Gastgeber taktisch gut eingestellt und ließen nur wenige Chancen zu. Vor allem Kohei Nakano und Luca Espositio sorgten auf den Außenbahnen für Sicherheit in der Defensive, Janis Nikolaou gab dem Spiel mit seiner Routine und guter Übersicht zusätzliche Stabilität.

In der Offensive setzten die Gäste immer wieder Akzente, auch wenn es zunächst zu keinem klaren Abschluss kam. Vor allem Morten Heffungs, der sich schon in den vergangenen Spielen positiv in Szene gesetzt hatte, lieferte gegen die hoch gewachsene Innenverteidigung eine starke Leistung. Kastrati hebt nur selten einzelne Akteure hervor, verteilte aber diesmal ein Sonderlob: „Er hat uns richtig gutgetan“.

Schonnebeck trifft nur die Latte

Wenige Minuten nach Wiederanpfiff hatte der SC dann Glück, dass die heimstarken Hausherren nur die Latte trafen. Nach und nach wurde die Partie in der Folge dann aber offener und die Gäste schlugen eiskalt zu. Der eingewechselte Kris Pöstges ließ nach Ballgewinn zwei Gegenspieler stehen und fand Heffungs, der zur Führung traf (78.).

Die Gastgeber reagierten auf den Rückstand mit neuen Offensivkräften, was den Gästen durchaus Räume für Konter ermöglichte. Weil beide Mannschaften nicht trafen, blieb es bis in die Schlussminuten ein hoch interessanter Krimi. Mangels Alternativen beorderte Kastrati Maximilian Pohlig in den Schlussminuten in den Angriff – und der Innenverteidiger erlöste den SC nach Vorarbeit des ebenfalls eingewechselten Tyler Nkamanyi in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Aufrufe: 021.9.2025, 21:00 Uhr
RP / Uwe WorringerAutor