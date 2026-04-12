Morten Heffungs trifft dreifach – SC St- Tönis gewinnt erneut

Morten Heffungs schnürt den Dreierpack – Foto: Jens Terhardt

Der SC St. Tönis hat in der Oberliga seine Erfolgsbilanz der vergangenen Wochen weiter ausgebaut. Im Derby gelang der Elf von Trainer Bekim Kastrati ein 4:2 (2:2)-Sieg über den TSV Meerbusch, sie revanchierte sich damit erfolgreich für die 0:1-Hinspielniederlage und festigte den vierten Tabellenplatz. Spieler des Tages in Reihen des Sportclubs war Morten Heffungs. Der 33-Jährige erzielte drei Treffer und baute damit sein Torkonto auf 14 Saisontore aus. So ein Vollstrecker fehlte dem TSV, der gegen nicht immer sattelfeste Gastgeber viele Chancen liegen ließ und selbst verschuldet leer ausging.

Die Gäste starteten besser in die Partie und erst nach und nach fand auch der SC statt. Nachdem Julian Suaterna-Florez am Querbalken scheiterte, bewies Heffungs Sekunden später gutes Gespür und traf zum 1:0, nachdem TSV-Keeper Langhoff den Ball vertändelt hatte (23.). So richtig in Fahrt kam die Begegnung aber nicht. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken der durchwachsenen ersten Halbzeit und ließen in der Defensive aus dem Spiel heraus nur wenig Chancen zu. Nach einer Ecke traf der am kurzen Pfosten lauernde Noah van Lent zum 1:1 (30.). Viel sprach dafür, dass vor der Halbzeit nicht mehr viel passieren würde, doch dem TSV gelang noch die 2:1-Führung durch Florian Berisha, der sich gegen den ansonsten zuverlässigen Fumito Okihara durchsetze und Sell mit einem Schuss ins lange Eck überwand (43.). Die Antwort des SC kam aber schnell. Einen Freistoß von Julio Torrens nutzte Suaterna-Florez mit seinem 16. Saisontreffer zum 2:2 (45.).

SC hat Glück, dass Meerbusch große Chancen nicht nutzt

Vor den Toren ging es nach dem Seitenwechsel weitaus ereignisreicher zu. Sehenswert war dabei Heffungs Heber zum 3:2. Tyler Nkamanyi passte in seinen Lauf und Heffungs reichte ein kurzer Blick, um zu sehen, dass Langhoff zu weit vor seinem Kasten stand (51.). Schon im Gegenzug hätten die Gäste erneut ausgleichen können, doch der blank stehende Haruti Goto köpfte über das Tor. Es blieb nicht die einzige Szene, in der der SC Glück hatte, dass der TSV seine Chancen nicht zu nutzen wusste. Die Messe war aber endgültig gelesen, als Heffungs nach gewonnenem Laufduell den 4:2-Endstand erzielte (70.).