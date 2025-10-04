 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligabericht
Christian Immel bereitete beim 4:1-Derbysieg der SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen gegen Endbach/Günterod den Treffer zum 2:1 vor. © Jens Schmidt
Christian Immel bereitete beim 4:1-Derbysieg der SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen gegen Endbach/Günterod den Treffer zum 2:1 vor. © Jens Schmidt

Morns-/Erd-/Frohnhausen putzt Endbach/Günterod

Teaser KLA & KLB BIEDENKOPF: +++ Die Dreier-SG sorgt in der A-Liga Biedenkopf nach Rückstand für eine faustdicke Überraschung. Eine solche gelingt in der B-Liga auch dem SV Hartenrod II gegen den SSV Bottenhorn +++

Marburg-Biedenkopf. In den Donnerstagsspielen der Hinterländer Fußball-Kreisligen hat es zwei Überraschungen gegeben. Der SSV Endbach/Günterod wollte in der A-Liga den zweiten Platz entern, hatte aber die Rechnung ohne die SG Mornshausen/ Erdhausen/Frohnhausen gemacht. Die setzte sich im Derby mit 4:1 durch. In der B-Liga unterband der SV Hartenrod II mit einem 2:1-Erfolg die Tabellenführung des benachbarten SSV Bottenhorn.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 04.10.2025, 12:00 Uhr
