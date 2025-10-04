Morns-/Erd-/Frohnhausen putzt Endbach/Günterod

Marburg-Biedenkopf. In den Donnerstagsspielen der Hinterländer Fußball-Kreisligen hat es zwei Überraschungen gegeben. Der SSV Endbach/Günterod wollte in der A-Liga den zweiten Platz entern, hatte aber die Rechnung ohne die SG Mornshausen/ Erdhausen/Frohnhausen gemacht. Die setzte sich im Derby mit 4:1 durch. In der B-Liga unterband der SV Hartenrod II mit einem 2:1-Erfolg die Tabellenführung des benachbarten SSV Bottenhorn.