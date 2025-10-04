Morns-/Erd-/Frohnhausen putzt Endbach/Günterod

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KLA & KLB BIEDENKOPF: +++ Die Dreier-SG sorgt in der A-Liga Biedenkopf nach Rückstand für eine faustdicke Überraschung. Eine solche gelingt in der B-Liga auch dem SV Hartenrod II gegen den SSV Bottenhorn +++
Marburg-Biedenkopf. In den Donnerstagsspielen der Hinterländer Fußball-Kreisligen hat es zwei Überraschungen gegeben. Der SSV Endbach/Günterod wollte in der A-Liga den zweiten Platz entern, hatte aber die Rechnung ohne die SG Mornshausen/ Erdhausen/Frohnhausen gemacht. Die setzte sich im Derby mit 4:1 durch. In der B-Liga unterband der SV Hartenrod II mit einem 2:1-Erfolg die Tabellenführung des benachbarten SSV Bottenhorn.