Moritz Wohlers verlässt den SV Bruchhausen-Vilsen

Nach zwei Jahrzehnten im Trikot des SV Bruchhausen-Vilsen hat Moritz Wohlers am vergangenen Wochenende sein vorerst letztes Spiel für den Klub bestritten. Wie der Verein über Instagram mitteilte, wird der langjährige Spieler künftig in Braunschweig studieren und sich dort einem neuen Verein anschließen.

Trotz einer vornehmlich reservierten Rolle in der laufenden Saison, zeigte der 20-Jährige hohe Einsatzbereitschaft: „Moritz war bis zuletzt, wann immer möglich, beim Training, bei den Spielen und unseren Partys und hat alles für unsere Farben gegeben“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Wohlers, der seit frühester Jugend für die Lila-Weißen auflief, verabschiedete sich mit einem besonderen Moment: In seinem letzten Einsatz erzielte der Offensivspieler als Kapitän sein erstes Saisontor – ein symbolischer Schlusspunkt unter eine bemerkenswerte Vereinskarriere.

Der SV Bruchhausen-Vilsen bedankte sich für zwei Jahrzehnte Vereinstreue und wünschte Wohlers für seine sportliche und persönliche Zukunft in Braunschweig alles Gute. „Du wirst dem SVBV fehlen – sportlich und menschlich“, so der abschließende Gruß an einen Spieler, der sich auch abseits des Platzes hohe Anerkennung erarbeitet hat.