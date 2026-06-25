Moritz Wohlers verabschiedet sich aus Rautheim

er FC SF Rautheim muss einen weiteren Abgang vermelden. Nach einer Saison im Trikot der Blau-Weißen verabschiedet sich Moritz Wohlers aus dem aktiven Fußball. Der Grund liegt diesmal nicht auf dem Sportplatz, sondern im privaten Bereich.
Mit Moritz Wohlers verliert der FC SF Rautheim einen Spieler, der zwar nur eine Saison für den Verein aktiv war, in dieser Zeit jedoch durch seinen Einsatz und seine Einstellung überzeugte.
Nach einem Jahr im Trikot der Rautheimer hat sich Wohlers dazu entschieden, den Fußball vorerst hintenanzustellen. Stattdessen möchte er sich künftig stärker seinem Privatleben widmen. Wie der Verein auf Instagram mitteilte, steht dabei vor allem die Liebe im Mittelpunkt, weshalb der aktive Fußball zunächst pausiert.
Der FC SF Rautheim bedankte sich bei Wohlers für seinen Einsatz während der vergangenen Saison und die Zeit im Verein. Auch wenn die sportliche Zusammenarbeit nach nur einem Jahr endet, hinterlässt der Spieler einen positiven Eindruck bei Mannschaft und Umfeld.
Für seinen weiteren Weg wünschen die Verantwortlichen und Mitspieler ihm alles Gute und viel Erfolg. Ob die Fußballpause von Dauer sein wird, bleibt offen. Vorerst beginnt für Moritz Wohlers jedoch ein neues Kapitel abseits des Fußballplatzes.