Moritz Wohlers verabschiedet sich aus Rautheim

– Foto: André Nückel

er FC SF Rautheim muss einen weiteren Abgang vermelden. Nach einer Saison im Trikot der Blau-Weißen verabschiedet sich Moritz Wohlers aus dem aktiven Fußball. Der Grund liegt diesmal nicht auf dem Sportplatz, sondern im privaten Bereich.

Mit Moritz Wohlers verliert der FC SF Rautheim einen Spieler, der zwar nur eine Saison für den Verein aktiv war, in dieser Zeit jedoch durch seinen Einsatz und seine Einstellung überzeugte.

Nach einem Jahr im Trikot der Rautheimer hat sich Wohlers dazu entschieden, den Fußball vorerst hintenanzustellen. Stattdessen möchte er sich künftig stärker seinem Privatleben widmen. Wie der Verein auf Instagram mitteilte, steht dabei vor allem die Liebe im Mittelpunkt, weshalb der aktive Fußball zunächst pausiert.