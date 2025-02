Moritz Wegener überragt für Sportfreunde Königshardt

Bereits eine Minute nach Anpfiff der Partie fiel der erste Tagestreffer: Gästestürmer Moritz Wegener, der scheinbar einen Sahne-Tag erwischte, schoss Königshardt bereits in der Anfangsminute in Führung (1.). Knappe 20-Minuten darauf traf der 27-Jährige erneut, was anschließend den 2:0-Pausenstand aus Sicht der Gäste bedeutete (23.). Nach Wiederanpfiff der Partie wiederholte sich dann das Spiel aus der ersten Halbzeit, als erneut nur eine Minute nach Anstoß, ein Treffer fiel. Diesmal allerdings für die Hausherren: Marcel Brenne erzielte nach Vorarbeit von Danny Perenz den 1:2-Anschluss (46.). Doch die Gäste sollten sich davon nicht beirren lassen und verteidigten in der Folge gut, ehe es der stärkste Mann auf dem Platz war, der durch einen erneuten Doppelschlag jegliche Zweifel am Erfolg für die Sportfreunde beseitigte: Wegener markierte durch seine Saisontore fünf und sechs den 4:1-Endstand und damit auch den persönlichen Viererpack (79. & 88.).

Mit dem Auswärtsdreier springen die SF Königshardt auf Rang zwölf der Tabelle, während der FC Sterkrade 72 mit 17 Zählern auf dem Relegationsplatz wiederzufinden ist.