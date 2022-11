Moritz Walther, der lautstarke Leader des FC Auggen Der 25-jährige Innenverteidiger spielte bei der zweiten Mannschaft des SV Sandhausen und ging zum Bachelor-Studium für drei Jahre in die USA

Als Dirigent im Abwehrzentrum hat Moritz Walther großen Anteil daran, dass der FC Auggen auf Rang drei der Verbandsliga-Tabelle steht. Am Sonntag, 14.30 Uhr, empfängt er mit Auggen den FC Waldkirch. Außerdem am 16. Spieltag: Lörrach-Brombach gastiert beim SV Bühlertal, Spitzenreiter Lahr empfängt im Topspiel den FC Teningen.

Für Verbandsligist FV Lörrach-Brombach dauert das Fußballjahr noch etwas länger. Das Spiel beim SV Bühlertal (Samstag, 14.30 Uhr) ist eine von noch vier Partien bis zum 10. Dezember. Es ist dabei eine besondere Konstellation: Der FVLB trifft bis Weihnachten auf die vier unten in der Tabelle platzierten Teams. Nicht nur deshalb sagt Trainer Tiziano Di Domenico vor der wichtigen Begegnung beim Vorletzten Bühlertal: „Wir müssen jetzt im Punkten bleiben.“ Mit einem weiteren Sieg nach dem 2:1 gegen den FC Auggen können sich die Lörracher etwas absetzen. Eine Niederlage gegen den erst einmal siegreichen SVB wäre hingegen ein empfindlicher Schlag.





SC Lahr - FC Teningen

Fußball-Verbandsligist SC Lahr empfängt am Samstag, 14.30 Uhr im Spitzenspiel den Tabellenvierten FC Teningen. Die Duelle zwischen den beiden Vereinen waren in den vergangenen Jahren stets umkämpft mit zumeist positivem Ausgang für die Ortenauer. Die Teninger präsentieren eine junge Mannschaft, die immer mal wieder zu Schwankungen neigte. „Vergangene Saison sind sie stark gestartet, hatten im weiteren Verlauf ihre Probleme. Sie haben in der Offensive richtig gute, bewegliche Spieler, auf die es zu achten gilt“, sagt SC-Sportvorstand Petro Müller. Dem Liga-Primus müsse es darauf ankommen, „unser kontrolliertes Spiel der Vorwochen auch auf diesen Gegner anzuwenden, uns keine Fehler im Spielaufbau zu leisten. Teningen versteht sich auf Konter“, warnt Müller. Personell ergeben sich kaum Veränderungen. Adriano Spoth wurde nach seinem Platzverweis in Waldkirch für zwei Spiele gesperrt. Der Einsatz von Violand Kerellaj und Jannis Kalt ist fraglich.