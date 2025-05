Moritz Uellendall köpft Raspo zum Sieg

Mit dem 2:1-Erfolg über den starken Aufsteiger TuS Zülpich hat Raspo Brand wohl auch das 1:4 vom vergangenen Donnerstag in Arnoldsweiler verarbeitet. Dies erledigte der Kader von Trainer Daniel Formberg „mit einer Leistung, die heute in Ordnung ging“. Allerdings mochte nach dem aktuellen Erfolg nicht so richtige Freude aufkommen. Nach 30 Minuten musste der Brander Dominik Ribeiro mit einer mutmaßlich schweren Knieverletzung ausgewechselt werden.