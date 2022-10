Moritz Stoppel schießt die SGOS zum klaren Sieg Der Fußball-Landesligist gewinnt das Kellerduell bei Ilshofen II mit 4:1.

Die vom Trainerduo Daniel Funk und Stephen Perri gut eingestellten Gäste benötigten allerdings ein wenig Anlaufzeit. Auch weil sie sich wie beim starken Auftritt in Löchgau zunächst einmal auf die Defensive konzentrierte. Das klappte und nach 25 Minuten wurde die SGOS das erste Mal vorne gefährlich. Der Lupfer von Marcel Friz landete an der Latte, den Abpraller drückte Moritz Stoppel mit dem Kopf zum 1:0 über die Linie. Ilshofen hatte danach weiterhin mehr vom Spiel, aber keine großen Chancen. Allerdings köpfte TSV-Kapitän Cedrik Krämer kurz vor der Halbzeit an die Latte.

Nach der Pause war die Elf aus dem Murrtal besser im Spiel – und hatte Moritz Stoppel. Der erhöhte in der 50. Minute auf 2:0, als Ilshofens Torhüter Fabian Ziegelbauer einen Rückpass nicht richtig traf und der Stürmer die Kugel über ihn hinweg ins Tor köpfte. Nur zehn Minuten später bejubelte Stoppel sein drittes Tor, als er die Hackenablage von Lukas Rosenke mit dem vorentscheidenden 3:0 vergoldete.

Die Hausherren gaben sich noch nicht geschlagen und verkürzten in der 69. Minute durch Cedrik Krämer auf 1:3. Der Tabellenletzte leitete nun die Schlussoffensive ein, die SGOS verlegte sich aufs Kontern. In der 82. Minute mit Erfolg. Patrik Koch setzte sich auf der linken Seite durch, legte quer zu Stoppel, der mit seinem vierten Treffer alles klar machte. Dank des wichtigen Erfolgs hat Oppenweiler-Strümpfelbach in der Tabelle einen Rang gut gemacht und den Anschluss ans hintere Mittelfeld geschafft.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden