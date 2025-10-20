Moritz Pfeifer führt FC 08 Bad Säckingen zu wichtigem Auswärtssieg

In der Fußball-Kreisliga A Ost überrascht die Spvgg. Andelsbach mit einem Remis beim Spitzenreiter. Der FC Bergalingen und Aufsteiger SV Obersäckingen teilen nach einer aufregenden Partie die Punkte.

Fast hätte die Spvgg. Andelsbach einen Sieg zu feiern gehabt. Die Mannschaft von Ralf Lauber lag im Gastspiel beim Ligaprimus FC Erzingen erst mit 2:0 und später mit 3:2 in Führung. Der Coach stellte zwar klar: „Erzingen hat den Punkt verdient, sie haben uns ziemlich unter Druck gesetzt“, andererseits erinnerte er an den Lattenknaller von Luca Wolff in der zweiten Spielminute und verwies darauf, dass der Elfmeter zum Erzinger 1:2-Anschlusstreffer (23. Minute) sehr umstritten war. Alles in allem war Lauber aber zufrieden mit der Punkteteilung: „Die Mannschaft hat kompakte Abwehrarbeit geleistet und konnte Nadelstiche setzen.“ Torwart Luis Isele trug seinen Teil dazu bei, das Remis zu retten.

