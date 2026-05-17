Moritz Paul: „Viele Klubs merken, dass ich bleiben will“

MORITZ PAUL Ich hatte das ehrlich gesagt selbst nur wegen Jürgen Temath (Vereinsurgestein; Anm. d. Red.) überhaupt auf dem Schirm. Natürlich ist es cool, das erreicht zu haben. Als es dann hieß, dass mir nur noch drei Tore fehlen, wollte ich die Marke natürlich schaffen. Aber in erster Linie war ich nicht nur auf dieses Ziel aus. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft insgesamt helfen kann - nicht nur mit Toren, sondern auch mit Vorlagen. Deshalb bin ich aktuell sehr zufrieden mit meiner Leistung.

PAUL Ich versuche, das alles möglichst gelassen zu sehen. Wir wollen von Spiel zu Spiel schauen und immer das Bestmögliche herausholen. Wichtig ist, dass wir am Ende mit unserer Leistung zufrieden sind. Wir haben es nicht in der eigenen Hand. Genauso gehen wir es auch an, wollen unsere beiden Spiele gewinnen und alles offenhalten.

Es könnte ein echtes Herzschlagfinale im Meisterrennen mit dem SV Scherpenberg werden. Wie sehr spielt der Kopf eine Rolle?

Mit Mintard und Goch warten zum Abschluss zwei richtig starke Gegner.

PAUL Absolut, wie in jedem Spiel. Sie werden uns noch mal alles abverlangen. Aber genau auf solche Spiele hat man doch Bock. Gegen gute Mannschaften kann man zeigen, was man kann. Wir freuen uns drauf und werden alles reinhauen.

Zuletzt lief es zu Hause nicht mehr ganz so rund. Ist die frühere Heimstärke etwas verloren gegangen?

PAUL Eigentlich waren wir immer eher heimstark. Zuletzt war eher das Gegenteil der Fall. Natürlich will man zu Hause vor den Fans, Eltern und Freunden noch mal performen - gerade wenn es Richtung Saisonabschluss geht.

In einem früheren Interview sagten Sie, das Team müsse noch reifer und erwachsener auftreten. Diese Entwicklung ist schon zu spüren, oder?

PAUL Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung von uns allen. Schlechtere Phasen gibt es immer. Es kommt darauf an, dass man sich da rauskämpft. Früher sind wir vielleicht nach Gegentoren oder Rückschlägen schneller nervös geworden. Jetzt bleiben wir ruhiger. Trotzdem können wir uns immer noch weiterentwickeln. Wir haben weiterhin eine junge Mannschaft, dazu kommen jedes Jahr einige junge Spieler neu hinzu.

Sie waren oft begehrt, haben aber erneut früh zugesagt, auch in der kommenden Saison in Budberg zu bleiben. Mussten Sie lange überlegen, erneut mögliche Wechselangebote abzulehnen?

PAUL Nein, überhaupt nicht. Ich bin sehr glücklich in Budberg, habe mir da nicht viele Gedanken gemacht und mich schnell entschieden. Viele Vereine haben auch früh gemerkt, dass ich bleiben möchte. Deshalb gab es da für mich keine großen Zweifel.

Trotz aller Anspannung wirkt die Mannschaft sehr locker. Wie wichtig sind die Budberger Freiräume neben dem Fußball?

PAUL Extrem wichtig. Genau das macht uns ja auch aus. Jetzt stehen noch die Fahrradtour an Pfingsten und im Juni die große Mannschaftsfahrt nach Valencia an. Darauf freuen sich alle. Wir sind immer mit allen Senioren-Herrenspielern bis zur vierten Mannschaft runter unterwegs. Für das Orga-Team bedeutet das immer viel Arbeit, und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich das nicht übernehmen muss (lacht).