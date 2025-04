Moritz Paul schießt Budberg zum Titel, Repelen gewinnt Elfmterschießen

Für eine kleine Überraschung sorgte der VfL Repelen, der gegen den 1. FC Lintfort in den Niederrheinpokal eingezogen ist. Im Elfmeterschießen brachte Amar Pilavdzic den VfL in Führung, dann schoss Landesliga-Kicker Marvin Ehis den Ball an die Latte. In der regulären Spielzeit verspielte Repelen zuvor eine 2:0-Führung, doch Linfort hat sein Comeback nicht vollendet.

Die überragende Ceylin Kurt schoss den GSV Moers mit einem Fünferpack zum 9:1-Kantersieg über den Kreisligisten Borth/Wesel. Damit kann Moers wahrscheinlich das Double feiern, denn nach dem Verzicht des SV Walbeck in der Frauen-Niederrheinliga wird von der GSV in die Regionalliga zurückkehren

SG TuS Borth / Viktoria Wesel – GSV Moers 1:9

SG TuS Borth / Viktoria Wesel: Lisa Potes, Lea Theußen, Eylem Göktas, Alina Goch, Maike Lohmann, Janine Graefenstein, Milena Kuschmierz, Denise Hennes, Ann-Kathrin Gerritz, Sandra Rüchardt (88. Kira Dörken), Lisa-Sabrina Heckhoff - Trainer: Sascha Lange

GSV Moers: Tanja Soentjens (68. Angelin Winter), Anna-Lena Gellesch, Santhiya Arumaithurai, Anna-Lena Volkmann, Kira Schuster, Laura Sophie Kleinwegen, Jaqueline Pfützenreuter, Selin Yilmaz, Ulrike Pfützenreuter, Ceylin Kurt, Vivienne Carpantier - Trainer: Eckart Schuster

Schiedsrichter: Markus Nebor

Tore: 1:0 Janine Graefenstein (5.), 1:1 Ceylin Kurt (20.), 1:2 Kira Schuster (48.), 1:3 Ceylin Kurt (54.), 1:4 Ceylin Kurt (65.), 1:5 Kira Schuster (75.), 1:6 Ceylin Kurt (78.), 1:7 Selin Yilmaz (82.), 1:8 Selin Yilmaz (84.), 1:9 Ceylin Kurt (89.)

So lief der Kreispokal Moers bisher

1. Runde

So., 11.08.24 15:00 Uhr MSV Moers - TuS Borth 2:0

So., 11.08.24 15:00 Uhr SV Rheinkraft Ginderich - SuS Rayen 2:0

So., 11.08.24 15:00 Uhr SC Rheinkamp - SV Alemannia Kamp 1:2

So., 11.08.24 15:15 Uhr SV Viktoria Birten - FC Rot-Weiß Moers 3:2



2. Runde

Di., 03.09.24 19:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - SV Scherpenberg 2:3

Di., 10.09.24 19:30 Uhr SV Vynen-Marienbaum - Büdericher SV 1:6

Di., 10.09.24 20:00 Uhr SV Menzelen - GSV Moers 1:10

Mi., 11.09.24 19:30 Uhr SV Rheinkraft Ginderich - TuS Asterlagen 0:2

Mi., 11.09.24 19:30 Uhr MSV Moers - VfL Repelen 1:3

Mi., 11.09.24 19:30 Uhr SSV Lüttingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 1:2

Mi., 11.09.24 19:30 Uhr OSC Rheinhausen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 9:10

Mi., 11.09.24 19:30 Uhr Concordia Rheinberg - SV Millingen 2:4

Mi., 11.09.24 19:30 Uhr VfL Rheinhausen - Borussia Veen 2:0

Mi., 11.09.24 20:00 Uhr SV Viktoria Birten - TV Kapellen 1:2

Do., 12.09.24 19:30 Uhr SV Alemannia Kamp - FC Rumeln-Kaldenhausen 0:1

Do., 12.09.24 19:30 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Budberg 0:3

Do., 12.09.24 19:30 Uhr SV Orsoy zg. - TV Asberg 0:10

Do., 12.09.24 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - FC Moers-Meerfeld 7:0

Do., 12.09.24 20:00 Uhr Rumelner TV - TuS Xanten 1:3

Di., 24.09.24 20:00 Uhr SV Schwafheim - 1. FC Lintfort 0:5



Achtelfinale

Di., 15.10.24 19:30 Uhr SV Millingen - TuS Asterlagen 2:8

Di., 15.10.24 20:00 Uhr TV Asberg - TuS Xanten 0:2

Mi., 16.10.24 19:30 Uhr TV Kapellen - VfL Repelen 1:4

Mi., 16.10.24 19:30 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Budberg 0:2

Mi., 16.10.24 19:30 Uhr Büdericher SV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 7:6

Mi., 16.10.24 19:30 Uhr VfL Rheinhausen - SV Scherpenberg 0:2

Do., 24.10.24 20:00 Uhr FC Rumeln-Kaldenhausen - GSV Moers 2:1

Do., 24.10.24 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - 1. FC Lintfort 0:2



Viertelfinale

Mi., 20.11.24 19:30 Uhr Büdericher SV - SV Budberg 0:4

Mo., 25.11.24 20:00 Uhr FC Rumeln-Kaldenhausen - 1. FC Lintfort 2:4

Di., 26.11.24 19:30 Uhr VfL Repelen - TuS Asterlagen 5:0

Mi., 27.11.24 20:00 Uhr TuS Xanten - SV Scherpenberg 2:4



Halbfinale

Di., 11.03.25 19:30 Uhr VfL Repelen - SV Scherpenberg 0:2

Mi., 12.03.25 19:30 Uhr 1. FC Lintfort - SV Budberg 7:8