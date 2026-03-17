Moritz Paul nach Gala in Elf der Woche, Speldorf dreifach vertreten

Moritz Paul hat einmal mehr den Unterschied gemacht. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Wenig überraschend hat es Moritz Paul in die Elf der Woche geschafft. Durch seinen Doppelpack siegte der SV Budberg und sicherte sich Tabellenplatz zwei in der Landesliga, Gruppe 2. Gleich drei Akteure des VfB Speldorf haben es in die Besten-Auswahl getroffen. der Mülheimer FC 97, die SG Schönebeck und der ESC Rellinghausen sind doppelt vertreten. Bugra Arslanboga vertritt den SV Scherpenberg.

Es bleibt weiter spannend in der Landesliga, Gruppe 2. Zwar konnte der ESC Rellinghausen die Tabellenführung erfolgreich verteidigen, doch dank eines Doppelpacks von Moritz Paul bleibt ihm der SV Budberg dicht auf den Fersen. Auch der SV Scherpenberg mischt noch munter in der Spitzengruppe mit, kann mit einem Sieg im Nachholspiel zu Budberg aufschließen. Der Abwärtstrend beim VfB Bottrop geht in die nächste Runde.

Das nächste Debakel gab es für den VfB Bottrop, der seine Aufstiegsambitionen so langsam aber sicher zu den Akten legen kann. Eigentlich sollte im Heimspiel der Umschwung geschafft werden. 200 Zuschauer kamen und sahen eine 2:4-Niederlage gegen die SGS Schönebeck. Volodymyr Honcharov brachte die Gäste bereits nach fünf Minuten in Führung, Ahmed Jemaiel sorgte Mitte der ersten Hälfte für den Ausgleich (25.). Als Rene Biskup nach dem Seitenwechsel das 2:1 für den VfB erzielte, schien sich auch Bottroper Sicht doch noch alles zum Guten zu fügen (64.). Doch weit gefehlt. Dennis Czok markierte den Ausgleich zu Beginn der Schlussphase, Yasar Cakir brachte die Essener erneut in Front (81.) und Luiz-Simon Kreisköther sicherte den Sieg in der Nachspielzeit (90.+5). In Bottrop schrillen derweil alle Alarmglocken.

____ Speldorf feiert Kantersieg

Der VfB Speldorf ist aktuell in Topform und holte den dritten Kantersieg in der Liga in Folge. Beim PSV Wesel übernahm der VfB gleich die Kontrolle und drückte dem Spiel seinen Stempel auf. Nach fünf Minuten fiel auf, dass sich die Trikots doch sehr ähneln und es wurde in die Leibchen-Kiste gegriffen. Sehenswert begann wenig später der Torreigen. Gabriel Heckerott nahm eine Bogenlampe direkt und vollstreckte zum 1:0 nach 16 Minuten. Keine drei Minuten später erhöhte Calvin Küper auf 2:0 für Speldorf. Knapp am Pfosten vorbei setzte Bradley Asoh einen Kopfball nach einer halben Stunde. Besser machte er es nach dem Seitenwechsel, als er mit dem 3:0 die Vorentscheidung herbeiführte (64.). Mit Beginn der Schlussphase stellte Yassin Merzagua auf 4:0 (75.), Mertcan Akdeniz sorgte schließlich für den 5:0-Endstand (86.). Fünf unterschiedliche Torschützen zeugten von der Offensivstärke des VfB, der sich auf dem sechsten Tabellenplatz festsetzte. Am kommenden Sonntag geht es dann gegen Primus Rellinghausen. ____ Rellinghausen verteidigt Spitze

Der ESC Rellinghausen hat die Tabellenführung erfolgreich verteidigt. Beim 1. FC Lintfort setzte sich die Mannschaft mit 3:1 durch. Zunächst durften allerdings die Hausherren jubeln. Carlos Pin traf zum 1:0 kurz vor der Pause (38.), nach dem Seitenwechsel brauchte der ESC dann aber keine zehn Minuten, um den Spielverlauf auf den Kopf zu stellen. Niklas Piljic glich aus (49.), Simon Neuse brachte Rellinghausen in Front (53.). In der Folge vergab Pin einen Strafstoß (60.), den Deckel drauf machte schließlich Bünyamin Sahin mit dem 3:1 in der sechsten Minute der Nachspielzeit. ____ Punkteteilung im Mittelfeldduell

Keinen Sieger gab es zwischen dem SC Werden-Heidhausen und den Sportfreunden Niederwenigern. Dafür bekamen die Zuschauer einen Blitzstart der Gäste zu sehen. Ein langer Ball von Finn Luca Baartz fand Frederik Lach. Im ersten Anlauf scheiterte der noch am Werdener Schlussmann, den Abpraller versenkte er dann sicher. Gespielt waren zu diesem Zeitpunkt noch keine 60 Sekunden. Die Hausherren brauchten ein wenig, um ins Spiel zu kommen, viele Chancen gab es im ersten Durchgang aber nicht. Nach dem Seitenwechsel hatte Björn Homberg den Ausgleich auf dem Fuß, sein Schuss konnte auf der Linie aber noch geblockt werden (51.). Den Ausgleich gab es kurz darauf dennoch zu bejubeln. Linus Thamm vollstreckte nach Flanke von Chrisfired Chisom Emmanuele (60.). Weitere Tore fielen im Duell der Tabellennachbarn nicht mehr. ____ Paul ist Budbergs Lebensversicherung