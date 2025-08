Moritz Paul lässt den SV Budberg zweimal jubeln

Es dauerte nur wenige Minuten. Dann waren sämtliche Tickets der ersten Online-Vorverkaufsphase für das Niederrheinpokal-Erstrundenspiel des Landesligisten SV Budberg gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen am Mittwochabend vergriffen. Eine weitere Möglichkeit, an Eintrittskarten zu kommen, besteht aber. Fans sollten dann wieder ganz schnell sein.

Am Montagabend von 17 bis 19 Uhr, diesmal vor dem Vereinsheim auf der Platzanlage des SV Budberg. Derweil kündigte das Fanprojekt des SVB für den Pokalkracher am 20. August einen organisierten Fan-Marsch durchs Dorf an. Bereits in der Vergangenheit hat es immer wieder mal verschiedene Aktionen gegeben. Vom Marienplatz soll es um 17 Uhr – zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff – geschlossen und lautstark Richtung Scania Sportpark gehen. „Lasst uns zeigen, dass wir auch außerhalb des Platzes bereit für ein Spiel dieser Größenordnung sind. Kommt in Vereinsfarben, bringt eure Freunde mit und macht diesen Abend zu etwas, woran wir uns noch lange erinnern werden“, heißt es in dem Aufruf.

Während SVB-Trainer Tim Wilke mit seiner Familie am Samstag für den zweiwöchigen Sommerurlaub in den Flieger Richtung USA stieg, testete der Landesligist zeitgleich beim ambitionierten Bezirksligisten Osterather SV Meerbusch.