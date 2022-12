Der SV Budberg verfügt über einen jungen Stürmer mit einer unfassbaren Bilanz. – Foto: SV Budberg

Moritz Paul könnte beim SV Budberg alle Rekorde brechen Bezirksliga, Gruppe 4: Der 19-jährige Stürmer des SVB führt die Torjägerliste an - mit dem Fabelwert von 30 Toren aus 17 Spielen.

In vielen überregionalen Amateurligen am Niederrhein stehen Stürmer an der Spitze der Torjägerliste, die außergewöhnliches geleistet haben. Doch in Gruppe 4 der Bezirksliga gibt es beim SV Budberg einen Sonderfall. Denn das, was der noch immer 19-jährige Moritz Paul da in den bisherigen 17 Saisonspielen abgeliefert hat, ist nicht nur für sein Alter phänomenal. 30 Treffer hat der Angreifer erzielt, der erst im April seinen 20. Geburtstag feiert.

Die Budberger haben als Spitzenreiter wie der erste Verfolger Viktoria Goch noch kein Spiel verloren, dabei unglaubliche 68 Tore in den 17 Spielen erzielt. Und fast die Hälfte der Treffer geht dabei auf das Konto des jungen Stürmers. Schon in der B-Jugend hatte sich bei Paul, der ausschließlich den SV Budberg als Verein in seinem FuPa-Profil ausweist, angedeutet, dass sich die Budberger da auf etwas freuen können. Denn in nur 13 Spielen brachte er dort den Ball in der Leistungsklasse 32 Mal im Tor unter. >>> Moritz Paul bei FuPa So groß die Freude über die Leistungen des Jungspunds beim SV Budberg auch sein mag, und so sehr die Treffer auch auf dem Weg in die Landesliga helfen könnten, so ist davon auszugehen, dass Moritz Paul mit Angeboten höherklassiger Klubs überschüttet werden dürfte. Es wird spannend zu beobachten, ob die Budberger ihn im Aufstiegsfall werden halten können. Ansonsten dürfte es schwierig werden.