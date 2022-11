Moritz Paul: „Ich mache mich nicht verrückt“ Bezirksliga, Gruppe 4: Der SV Budberg trifft im Spitzenspiel auf Viktoria Goch.

Fußball-Bezirksliga: Der 19-jährige Stürmer des Tabellenzweiten SV Budberg hat einen Lauf. In zwölf Spielen gelangen Moritz Paul bereits 25 Tore. Auch am Sonntag im Topduell zu Hause gegen Viktoria Goch möchte er treffen.

Mit 25 Toren führt Moritz Paul die Torjägerliste in der Bezirksliga, Gruppe 4, nach zwölf Spieltagen unangefochten an. Am Sonntag kommt es in Budberg zum Showdown gegen Spitzenreiter Viktoria Goch. Der 19-jährige Paul, groß gewachsen, robust und kopfballstark, traf abgesehen vom ersten Spieltag in allen Partien. Er ist mit unter anderem fünf Dreierpacks allein für knapp die Hälfte aller SVB-Tore verantwortlich. Mit seinem Doppelpack im Verfolgerduell beim GSV Moers am vergangenen Sonntag (4:1) schoss der Rheinberger, der eine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik absolviert und abgesehen vom ersten Bambini-Jahr sein Leben lang für den SVB aufläuft, die Mannschaft von Tim Wilke auf Platz zwei. Der Stürmer nimmt den „Hype“ um seine Person gelassen zur Kenntnis.

Herr Paul, hätten Sie gedacht, dass der SV Budberg nach zwölf Spieltagen noch ungeschlagen ist und Anfang November bis auf einen Punkt an den Tabellenführer heranrücken könnte?

Moritz Paul: "Ich hätte nicht erwartet, dass wir so gut dastehen. Es ist deutlich besser gelaufen als erwartet. Denn die Vorbereitung war nicht optimal verlaufen. Wir haben mit André Rieger und Ole Egging zwei Top-Spieler verloren. Viele Leute haben gefehlt oder waren verletzt. Ich war auch zwei Wochen im Urlaub und musste von der Fitness her einiges aufholen."

Also kam auch ihre starke hohe Torquote für Sie überraschend?

Paul: "Schon. Im ersten Saisonspiel habe ich gemerkt, dass von der Ausdauer noch ordentlich Potenzial nach oben da war. Das hat sich zum Glück schnell gelegt. Jeder Stürmer braucht aber auch seine Vorlagen. Ohne die Mitspieler klappt‘s eben nicht. Und das funktioniert im Moment in der gesamten Mannschaft sehr gut."

Von November 2021 bis April 2022 mussten Sie verletzungsbedingt zuschauen. Wie haben Sie sich zurückgekämpft?

Paul: "Ich habe mir im ersten Pflichtspiel einen Bänder- und Kapselriss im Fuß zugezogen. Nach ein paar Spielen war ich wieder fit, bis am Oberschenkel ein Muskelfaser- und -bündelriss aufgetreten ist. Das war meine erste schwerere Verletzung. Ich habe sehr lange nur trainiert und irgendwann kamen die ersten Kurzeinsätze. Man braucht seine Spiele, um wieder reinzukommen. Aber wir haben nichts überstürzt."

Mit Ihrer aktuellen Tor-Serie stehen Sie zwangsläufig im Mittelpunkt und werden von allen Seiten – auch von den Gegnern – gelobt. Wie gehen Sie damit um?