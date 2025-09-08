Moritz-Paul-Gala bei Kantersieg gegen Werden-Heidhausen

Der SV Budberg hat am vierten Landesliga-Spieltag den Essener Aufsteiger SC Werden-Heidhausen souverän mit einer 1:7 (0:5)-Packung nach Hause geschickt. Moritz Paul schnürte einen Fünferpack, der Stürmer steht schon jetzt bei acht Saisontoren. Der SVB grüßt nun von ganz oben. Nicht die einzige Parallele zur erfolgreichen Vorsaison.

Tim Wilke veränderte seine Startelf im Vergleich zum Auswärtssieg in Niederwenigern auf einer Position. Benedict Vana drängte sich auf und ersetzte Alessandro Hochbaum auf der Sechs neben Mike Terfloth, dessen Knöchel am Sonntag hielt. Am Ende konnte der Routinier noch für 45 Minuten geschont werden.

Dabei legten die ordentlich und defensiv stabil in die Spielzeit gekommenen Gäste durchaus mutig los. Mit einem so klaren Endresultat war nach ausgeglichener Anfangsphase nicht zu rechnen gewesen. Mit der ersten Chance stachen die Gastgeber allerdings direkt zu. Der auffällige Rechtsverteidiger Niklas Ueberfeld bediente Moritz Paul mehrfach von seiner rechten Seite, nach zwölf Minuten zappelte das Netz. Zum ersten Mal ertönte die persönliche Torhymne „Immer wieder sonntags. Felix Weyhofen (15.) knallte einen der vielen gewonnenen, zweiten Bälle wenig später zum2:0 unter die Latte, nachdem der Schiedsrichter richtigerweise den Vorteil laufen ließ.

Der Flügelflitzer bewies, warum er sich selbst eine zweistellige Trefferquote vorgenommen hat. Paul zog im gesamten Spiel aus sämtlichen Positionen im Strafraum ab, scheiterte unter anderem auch per Fallrückzieher. Danach gelang dem Top-Angreifer nahezu alles. Wieder Paul (20./45.), wieder Weyhofen (32.): Zur Pause war die Partie beim Stand von 5:0 schon längst entschieden. Die Hausherren aber schalteten nicht zurück.

Ueberfeld, Gelb-Rot-gefährdet, machte in der Pause Platz für Florian Mordt. Ole Egging ersetzte Terfloth. Tim Wilke konnte sich im Herbstmeistershirt der Vorsaison entspannt zurück auf den Trainerstuhl bewegen. „Wir müssen weiter geradlinig bleiben“, forderte der Coach dennoch.

Werden gelingt Ehrentreffer

Die Fußballer aus Werden kamen im ersten Durchgang nur durch einen Standard gefährlich vor das Gehäuse von Marc Anders, der sich über das Gegentor wohl am meisten ärgerte. Der SV Budberg spielte den Liganeuling weiter an die Wand. Paul traf aus allen Lagen und machte den Fünferpack (49./56.) am sonnigen Wochenende perfekt. Für den 22-Jährigen war es der erste in seiner Seniorenlaufbahn. Kurz darauf war Schluss für den Knipser, der mit viel Applaus der 280 Zuschauer frühzeitig unter die Dusche springen konnte. Die Essener kamen durch Jamal Daniel Werner nur noch zum Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 6:1 (52.).

Am Ende stellten die Budberger den höchsten Saisonsieg seit der Landesliga-Rückkehr ein. Vor zwei Jahren gelang ebenfalls ein 7:1 gegen den VfB Speldorf. Durch den Kantersieg hat der SVB nach dem exakt selben Start wie in der Vorsaison die Tabellenführung übernommen. Auch das gelang nach vier Spieltagen im Jahr 2024 ebenfalls. Auch Aufsteiger Goch und der FC Kray stehen bei zehn Zählern und sind weiter ungeschlagen.

„Alle Tore im Sechzehner waren gut vorbereitet. Mit den Flanken hat alles gestimmt. Wir waren effektiv und am Ende abgezockter als zuletzt. Nur das Gegentor war etwas bitter“, resümierte Matchwinner Paul.

Trainer Tim Wilke hatte in der Kabine eine klare Ansprache parat. „Wir wollten die Struktur bewahren und nicht glänzen oder die schwierigen Räume bespielen. Das war sehr sauber. Wir haben den Gegner über die Flügel auseinandergezogen, hatten eine richtig gute Boxbesetzung und konnten einige Körner sparen“, lobte der Coach. Am kommenden Sonntag geht es für den Tabellenführer im Mülheimer Ruhrstadion weiter.