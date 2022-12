Moritz Nientkewitz wechselt in den Schlosspark Torhüter kommt vom FC Verden 04

In Etelsen wird Nientkewitz den Konkurrenzkampf mit Vincent Schicks und Routinier Benjamin Skupin aufnehmen. Zum Ende der Vorbereitung auf die Rückserie wird sich das Trainerteam des TSV auf eine Nummer eins festlegen.

Torhüter Moritz Nientkewitz spielt ab sofort für den Landesligist TSV Etelsen und kommt vom FC Verden 04. Beim FC kam der 25-Jährige aufgrund einer hartnäckigen Verletzung zu keinem Einsatz im Team von Trainer Frank Neubarth. Bei der Reserve des FC, in der Bezirksliga 3, stand Nientkewitz zwei Mal zwischen den Pfosten. Zuvor machte der Torhüter durch gute Leistungen beim FSV Langwedel-Völkersen auf sich aufmerksam.

Derezit belegen die Schlossparkkicker den 8. Tabellenplatz in der Landesliga. Nach 19 Spieltagen verbucht das Gördel-Team acht Siege, zwei Unentschieden und neun Niederlagen. Am 12.02.2023 empängt man den TuS Neetze zum Start in die Pflichtspielserie 2023.

