Moritz Müller startet in Unterhaching durch – mit besonderem Torjubel: „Muss man mit Humor nehmen“

Moritz Müller ist nach seinem Wechsel zur SpVgg Unterhaching in der Regionalliga angekommen. Mit einem besonderen Torjubel erregte er Aufsehen.

Unterhaching – Jetzt ist Moritz Müller bei der Spielvereinigung Unterhaching so richtig angekommen: Gut fünf Wochen nach seinem Wechsel vom 1. FC Garmisch-Partenkirchen in die Regionalliga Bayern hat der Stürmer nun sein erstes Tor erzielt und mit seinem Torjubel gegen Greuther Fürth II (Endstand 5:2) für Aufsehen gesorgt.

Besonderer Torjubel von Moritz Müller: Anspielung auf Haching-Memeseiten

Denn bei seinem wichtigen Treffer zum 2:1 mimte er einen Blinden mit einem Stock. Eine ungewöhnliche Hommage an die Fans der Hachinger. Diese betreiben eine Memeseite im Internet, auf der sie ihre Fußballer humoristisch, manchmal auch satirisch aufziehen. „Dort haben sie mich in letzter Zeit mit einem Blindenstock dargestellt, weil ich seit meinem Wechsel ein paar Chancen ausgelassen habe“, erzählt Müller schmunzelnd. „Das muss man mit Humor nehmen und ich habe gesagt, wenn ich mein erstes Tor mache, dass ich das der Seite widme.“