Moritz Müller startet in Unterhaching durch – mit besonderem Torjubel

Unterhaching – Jetzt ist Moritz Müller bei der Spielvereinigung Unterhaching so richtig angekommen: Gut fünf Wochen nach seinem Wechsel vom 1. FC Garmisch-Partenkirchen in die Regionalliga Bayern hat der Stürmer nun sein erstes Tor erzielt und mit seinem Torjubel gegen Greuther Fürth II (Endstand 5:2) für Aufsehen gesorgt.

Denn bei seinem wichtigen Treffer zum 2:1 mimte er einen Blinden mit einem Stock. Eine ungewöhnliche Hommage an die Fans der Hachinger. Diese betreiben eine Memeseite im Internet, auf der sie ihre Fußballer humoristisch, manchmal auch satirisch aufziehen. „Dort haben sie mich in letzter Zeit mit einem Blindenstock dargestellt, weil ich seit meinem Wechsel ein paar Chancen ausgelassen habe“, erzählt Müller schmunzelnd. „Das muss man mit Humor nehmen und ich habe gesagt, wenn ich mein erstes Tor mache, dass ich das der Seite widme.“

Der Wechsel von den Werdenfelsern ist dem ehemaligen Kapitän und Torgaranten nicht schwergefallen. Seit vier Spielen ist Müller aus der Elf von Trainer Sven Bender nicht mehr wegzudenken und kommt spielerisch immer besser in Fahrt. Gegen Fürth gelang ihm neben einem eigenen Treffer eine Vorlage. „Das Gefühl vor den eigenen Fans war cool. Gerade, wenn man dann auch noch das Spiel gewinnt.“

Dass der Start in Haching so reibungslos funktioniert, liegt für den Oberhauser auch am Umfeld. „Ich habe mich hier gut eingelebt und bin sehr, sehr gut aufgenommen worden.“ Wie gut es aktuell für den Regionalligisten läuft, zeigt auch die Tabelle: Der Absteiger steht mit vier Punkten Vorsprung auf Platz eins und peilt den direkten Wiederaufstieg an. So kann es für Müller weitergehen. „Ich bin sehr glücklich, wie es gerade läuft.“ (Joshua Eibl)