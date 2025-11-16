Moritz Müller ist Sinn/Hörbachs „Maschine“

Dillenburg. Der Rückrundenauftakt der Fußball-A-Liga Dillenburg war turbulent: Im Duell Sinn/Hörbach gegen Niederroßbach glänzte SG-Angreifer Moritz Müller mit einem Viererpack samt Hattrick beim 5:0. Der SV Herborn rettet nach 0:3 auch gegen die SSG Breitscheid noch ein 3:3. Mit diesem Ergebnis endete auch das Spiel zwischen Eisemroth und Eibach. Drei Auswärtszähler holte der TSV Ballersbach beim 2:1 bei Forhnhausen II, und der TuS Driedorf feierte einen 8:0-Kantersieg gegen Aartal. Bereits am Samstag erkämpfte sich die SG Roth/Simmersbach ein 0:0 gegen die SG Obere Dill und der FC Merkenbach feierte einen späten 3:2-Sieg gegen Eschenburg II. Kurzfristig ins kommende Jahr verlegt wurde die Partie SG Dietzhölztal gegen VfL Fellerdilln.