Ligabericht
Autsch! Frohnhausens Marcel Bastian (r.) setzt dem Ballersbacher Max Grimm zu. Der TSV feiert beim 2:1 bei der Oranier-Reserve aber einen Auswärtssieg. © Lars Hinter
Autsch! Frohnhausens Marcel Bastian (r.) setzt dem Ballersbacher Max Grimm zu. Der TSV feiert beim 2:1 bei der Oranier-Reserve aber einen Auswärtssieg. © Lars Hinter

Moritz Müller ist Sinn/Hörbachs „Maschine“

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Vier Tore steuert Moritz Müller beim 5:0 der SG Sinn/Hörbach in der Fußball-A-Liga Dillenburg bei. Der SV Herborn hat erneut ein 0:3 aufgeholt. Acht Tore erzielt der TuS Driedorf +++

Dillenburg. Der Rückrundenauftakt der Fußball-A-Liga Dillenburg war turbulent: Im Duell Sinn/Hörbach gegen Niederroßbach glänzte SG-Angreifer Moritz Müller mit einem Viererpack samt Hattrick beim 5:0. Der SV Herborn rettet nach 0:3 auch gegen die SSG Breitscheid noch ein 3:3. Mit diesem Ergebnis endete auch das Spiel zwischen Eisemroth und Eibach. Drei Auswärtszähler holte der TSV Ballersbach beim 2:1 bei Forhnhausen II, und der TuS Driedorf feierte einen 8:0-Kantersieg gegen Aartal. Bereits am Samstag erkämpfte sich die SG Roth/Simmersbach ein 0:0 gegen die SG Obere Dill und der FC Merkenbach feierte einen späten 3:2-Sieg gegen Eschenburg II. Kurzfristig ins kommende Jahr verlegt wurde die Partie SG Dietzhölztal gegen VfL Fellerdilln.

