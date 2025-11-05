Moritz Müller beißt sich bei Unterhaching in die Startelf – „Gerechnet habe ich damit nicht“

Moritz Müller startetet mit Garmisch-Partenkirchen noch in die Saison. Seit gut zwei Monaten kickt der 26-Jährige bei der SpVgg Unterhaching – in der Startelf.

Zwei Jahre später, jetzt im Sommer 2025, sah die Sache schon ganz anders aus. Mit dem 1. FC GAP startete Müller mit vier Niederlagen und einem Remis in sieben Partien alles andere als gut in die Saison. Wegen seiner acht Scorer meldete sich Unterhaching-Präsident Manfred Schwabl dann höchstpersönlich bei ihm . Am Deadline-Day kam dann der Wechsel in den Münchner Landkreis zustande.

Unterhaching/Garmisch-Partenkirchen - Moritz Müller probierte sich schon einmal in der Regionalliga Bayern. Zur Saison 2023/24 verließ der damals 24-Jährige erstmals den 1. FC Garmisch-Partenkirchen in Richtung Türkgücü München. Dank seiner 29 Tore durften die Garmischer nicht nur den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga feiern, sondern Müller heuerte auch drei Spielklassen höher an. Bei Türkgücü kam er jedoch nie über die Reservistenrolle hinaus und wechselte nach nur einer Hinrunde wieder zurück zu seinem Heimatverein.

„Zum Kartenspielen haben wir ihn nicht geholt. Er kann der Mannschaft weiterhelfen, wenn er performt“, sagte der Haching-Boss Schwabl damals zur Verpflichtung Müllers. Gesagt, getan – nach zwei Einwechslungen im Pokal und in der Liga folgte Startelf-Einsatz auf Startelf-Einsatz. Seit acht Partien ist er aus dieser nicht mehr wegzudenken.

„Gerechnet habe ich damit nicht“, sagt Müller im Gespräch mit Fupa Oberbayern/Fussball Vorort nach der jüngsten 0:2-Niederlage gegen Würzburg. „Ich habe ein gutes Gefühl gehabt, sonst hätten sie (Unterhaching, Anm. d. Red.) mich nicht geholt. Mit einem gewissen Selbstvertrauen bin ich nach Haching gekommen. Ich habe gewusst, dass ich bisschen mehr arbeiten muss als andere und habe mich so in die Mannschaft gekämpft. Ich bin natürlich froh, dass ich spielen darf.“

„Nach den ersten Trainingseinheiten hat er schon gezeigt, dass er ein hohes Spielverständnis hat und den Moment genutzt, als jemand anderes geschwächelt hat“, sagt der Hachinger Cheftrainer Sven Bender zu Moritz Müller. „Ich bin extrem zufrieden mit ihm. Er steht nicht umsonst seit ein paar Wochen in der Startelf. Wir sind froh, dass wir ihn haben, denn er gibt in jedem Spiel alles.“ Drei Treffer und einen Assist steuerte Müller mittlerweile bei. In den letzten drei Partien konnten die Hachinger nicht mehr gewinnen und rutschten auf den zweiten Platz ab.

Müller: Garmisch immer noch im Herzen - „Sie müssen das Potenzial bloß ausschöpfen“

Seinen Heimatverein vergessen hat Müller selbstverständlich nicht. Angesprochen auf die schlechte Situation beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen (vier Niederlagen in Folge, vorletzter Tabellenplatz), sagte Müller: „Ich krieg einiges mit, weil alle Spezl da spielen. Garmisch hat ein sehr hohes Potenzial und die müssen es bloß ausschöpfen und weiter arbeiten. Ich vertraue ihnen, dass sie das packen.“ In 160 Spielen für das Team am Gröben kommt Müller auf 109 Tore und 42 Assists. Wer weiß, ob in Zukunft noch mehr dazukommen. (mh/the)