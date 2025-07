Moritz Mohr: Warum Entlassung Auswirkungen in Nordhessen hat Teaser HFV: +++ Die Amtsenthebung des Schiedsrichterobmanns zieht weite Kreise. Kurz vor Saisonstart steht das Schiedsrichterwesen in Nordhessen vor einem Scherbenhaufen +++

Kassel/Wetzlar. Das Schiedsrichterwesen kommt nicht zur Ruhe. Das ist im Fußballkreis Wetzlar seit der Amtsenthebung von Schiedsrichterobmann Moritz Mohr seitens des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) keine Neuigkeit. Neu ist aber, dass sich die Entwicklungen an der Lahn nun auch in Nordhessen bemerkbar machen. Mit weitreichenden Folgen.Um das zu verstehen, muss aber zunächst nochmal erklärt werden, was der HFV Moritz Mohr zu Last legt: Zum einen sei der Schiri-Chef bei der Einkleidung der Schiedsrichtervereinigung Wetzlar mit seiner Firma als Sponsor aufgetreten. Er habe allerdings das Logo des HFV ohne Einverständnis des Verbandes auf die Kleidung platziert.