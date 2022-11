Moritz Mierzwa hält Punkt des 1. FC Kleve fest Der Keeper rettet den C-Junioren mit einer Glanzparade das 0:0 bei der SG Essen-Schönebeck. SV Straelen siegt 2:1 gegen Arminia Klosterhardt.

In der Niederrheinliga der C-Junioren ist der SV Straelen mit einem 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den Vorletzten Arminia Klosterhardt auf Tabellenplatz sechs geklettert. Er hat nur noch einen Punkt Rückstand auf den Nachwuchs des 1. FC Kleve, der auf Rang fünf steht – das verspricht zusätzliche Spannung für das Kreis-Derby, das am Samstag, 12. November, 15 Uhr, am Bresserberg steigt.