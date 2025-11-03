Moritz Kiener führt Grüne Heide mit vier Toren zum Sieg

Mit einem 6:3 gegen TSV Dachau II beendet Grüne Heide seine Sieglos-Serie und klettert in der Tabelle auf Rang sieben.

Der letzte Treffer an diesem torreichen Nachmittag ist zwar nicht der schönste, aber bezeichnend für das Kreisligaspiel des SC Grüne Heide Ismaning gegen den TSV Dachau 1865 II – sowohl, was die Art und Weise angeht, als auch mit Blick auf den Schützen. Denn wenige Minuten vor dem Abpfiff ist es Stürmer Moritz Kiener, der den gegnerischen Torwart anläuft, obschon sein Team diese Partie beim Stand von 5:3 längst im Sack hat.

Und doch lässt der Stürmer nicht locker, wirft sich noch einmal dem Keeper entgegen, blockt dessen Befreiungsversuch ab und lenkt die Kugel so ins Netz – zum 6:3-Endstand. Für Moritz Kiener ist es bereits der vierte Treffer in dieser Partie. „Für ihn freut’s mich besonders“, sagt Heide-Teammanager Philipp Walter. Schließlich sei der Neuzugang, der im Sommer vom TSV Eching kam, zuletzt im Abschluss etwas unglücklich gewesen. „Doch jetzt ist er endlich angekommen“, sagt Philipp Walter. „Heute hat er sich für seinen Einsatz belohnt.“

Selbiges trifft auch auf die komplette Heide-Elf zu, die vom Start weg das Spiel kontrolliert. „Man hat gemerkt, dass die Jungs heute Bock hatten zu gewinnen,“ sagt Philipp Walter. Auch das frühe und in der Entstehung etwas unglückliche 0:1 kann das Team von Trainer Jürgen Neumeier nicht aus der Bahn werfen. Vielmehr gelingt Moritz Kiener zunächst der 1:1-Ausgleich, ehe Maximilian Ertl die Partie durch einen Doppelpack binnen 180 Sekunden noch vor der Halbzeit dreht. „Allerdings hätte es zur Pause nicht 3:1, sondern 5:0 heißen müssen“, findet Philipp Walter.

Seine Mannschaft schraubt im zweiten Durchgang den Spielstand auf 5:1 – durch einen weiteren Doppelpack, diesmal von Moritz Kiener. Danach jedoch hätten die Heidler „zu früh abgeschaltet“, kritisiert ihr Teammanager. Die Folge: Binnen zehn Minuten kommen die Gäste aus Dachau, die aktuell auf einem Abstiegsrelegationsplatz liegen, auf 5:3 heran. Und doch gerät der Sieg der Platzherren zu keinem Zeitpunkt mehr in Gefahr. Vielmehr geht der letzte Treffer des Tages wieder aufs Konto des Clubs aus dem Ismaninger Ortsteil Fischerhäuser – weil Moritz Kiener auch in der 87. Minute noch die Energie und Leidenschaft aufbringt, um Dachaus Torwart unter Druck zu setzen.

Durch den 6:3-Erfolg holt Grüne Heide erstmals seit fast einem Monat wieder drei Punkte und klettert in der Tabelle auf Rang sieben. „Klar habe ich mir ein bisschen mehr erhofft“, sagt Teammanager Philipp Walter mit Blick auf bislang 15 Punkte aus elf Partien. Doch vor allem Personalengpässe infolge von Verletzungen, Krankheiten und Urlauben seien einem besseren Abschneiden im Weg gestanden.

„Wenn alle an Bord sind, haben wir eine richtig starke Mannschaft“, ist der Teammanager überzeugt. „Das hat man heute auch wieder gesehen.“ Nun gelte es jedoch, in den restlichen vier Partien vor der Winterpause nachzulegen. Schließlich bekommen es die Heidler dabei ausschließlich mit Gegnern zu tun, die in der Tabelle hinter ihnen liegen.

„Das sind die Spiele, die du gewinnen musst, wenn du in der Liga bleiben willst“, sagt Philipp Walter über das Restprogramm seines SC Grüne Heide in diesem Jahr. „Deshalb ist unser Ziel ganz klar: Wir wollen jetzt noch mal vier Siege holen, bevor’s in die Pause geht.“