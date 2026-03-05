Moritz Hagen rückt in den Herrenbereich auf

Mit Moritz Hagen rückt ein weiteres vielversprechendes Talent in den Herrenbereich des VfB Peine auf. Der großgewachsene Innenverteidiger wird in der kommenden Saison seine erste Spielzeit bei den 1. Herren bestreiten. Trainer Mehmet Yasti lobt: „Moritz ist ein Verteidiger, der griffig in den Duellen ist, kompromisslos verteidigt und gleichzeitig die nötige Ruhe am Ball mitbringt. Darüber hinaus ist er ein Supertyp und ein Gewinn für die Mannschaft!“

Moritz selbst ist hochmotiviert: „Ich freue mich riesig auf meine erste Saison im Herrenbereich. Das ist nochmal ein ganz anderer Fußball – schneller, intensiver und körperlicher! Ich will in den Zweikämpfen präsent sein, der Mannschaft Stabilität geben und Verantwortung übernehmen.“ Der Schritt in die 1. Herren ist für ihn Motivation und Ansporn zugleich: „Es ist etwas Besonderes, künftig für die Herren des VfB aufzulaufen. Ich möchte mir meinen Platz verdienen und langfristig meinen Beitrag leisten.“

Die Vorfreude auf die neue Saison ist riesig – er ist bereit, den nächsten Schritt zu gehen.