Moritz Güttel ist der nächste Neue beim FC Denzlingen

Moritz Güttel – Foto: Verein

Der FC Denzlingen holt mit Moritz Güttel den sechsten Neuzugang für die kommende Saison 26/27. Dieser wechselt von der High Point University zum FC Denzlingen.

Mit Moritz Güttel gewinnt der FCD einen physisch starken , talentierten und flexibel einsetzbaren Spieler aus der Region, der in den vergangenen 4 Jahren in den USA Division 2 und NCAA Divison 1 auf hohem Niveau Fußball gespielt hat.

Er hat seine fußballerische Ausbildung bei PTSV Jahn Freiburg genossen. Der Verein sieht in ihm großes Potenzial und eine wertvolle Verstärkung für die Zukunft. „Moritz ist ein Top Athlet , spielt mutig nach vorne und hat einen fantastischen Fuß.