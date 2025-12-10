 2025-12-03T05:51:34.672Z

Moritz Günther wieder im Empor-Dress 💙💛

„Moritz Günther ist mitten in der Hinrunde zu unseren Zweiten Männern zurückgekehrt und hat bereits zweimal im Mittelfeld für Empor gespielt.“

Moritz Günther (28, Mittelfeld) ist mitten in der Hinrunde zu unseren Zweiten Männern zurückgekehrt und kam bereits zweimal zum Einsatz. Moritz durchlief unsere Jugend in der damaligen Spielgemeinschaft VfB Oberweimar / Empor Weimar und stieg 2016/17 in die Erste Mannschaft auf. Danach spielte er in Braunschweig bei FT Braunschweig III und beim VfL Bienrode – jeweils über Gastspielrechte. Nun trägt er wieder fest unsere Farben.

