Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Moritz Günther wieder im Empor-Dress 💙💛
„Moritz Günther ist mitten in der Hinrunde zu unseren Zweiten Männern zurückgekehrt und hat bereits zweimal im Mittelfeld für Empor gespielt.“
Moritz Günther (28, Mittelfeld) ist mitten in der Hinrunde zu unseren Zweiten Männern zurückgekehrt und kam bereits zweimal zum Einsatz. Moritz durchlief unsere Jugend in der damaligen Spielgemeinschaft VfB Oberweimar / Empor Weimar und stieg 2016/17 in die Erste Mannschaft auf. Danach spielte er in Braunschweig bei FT Braunschweig III und beim VfL Bienrode – jeweils über Gastspielrechte. Nun trägt er wieder fest unsere Farben.