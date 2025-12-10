Moritz Günther wieder im Empor-Dress 💙💛

Moritz Günther (28, Mittelfeld) ist mitten in der Hinrunde zu unseren Zweiten Männern zurückgekehrt und kam bereits zweimal zum Einsatz. Moritz durchlief unsere Jugend in der damaligen Spielgemeinschaft VfB Oberweimar / Empor Weimar und stieg 2016/17 in die Erste Mannschaft auf. Danach spielte er in Braunschweig bei FT Braunschweig III und beim VfL Bienrode – jeweils über Gastspielrechte. Nun trägt er wieder fest unsere Farben.

💙💛